Nghệ An thiệt hại khoảng 860 tỷ đồng do bão số 5

Cụ thể, bão số 5 gây mưa lớn diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 120 - 350 mm, có nơi lên tới 473,4mm. Gió mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 11 - 15 được ghi nhận tại nhiều trạm khí tượng.

Về thiệt hại ban đầu, báo cáo cho biết, có 2 người bị thương tại các xã Hùng Châu và Quỳnh Mai. Toàn tỉnh có 2.189 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó 1.622 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 462 nhà bị ngập nước và 105 nhà phải di dời khẩn cấp.

Lĩnh vực nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề với 13.361,5 ha lúa và hơn 2.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, gần 420 ha diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Về hạ tầng giao thông và điện lực, hơn 2.000m đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở, 42 điểm đường bị ách tắc với khối lượng sạt lở 5.050 m3. Ngoài ra, 678 cột điện bị đổ, gãy và 11.200m dây điện bị đứt.

Báo cáo cho biết, ước tính tổng thiệt hại do bão số 5 gây ra tại Nghệ An là khoảng 846 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Trung ương hỗ trợ đợt 1 số tiền 250 tỷ đồng để khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và sớm phục hồi sản xuất.

Những hình ảnh do PV ghi lại tại các phường (thuộc TP Vinh cũ) trong sáng ngày 26/8.

Cây đổ đè lên chiếc ô tô đậu phía dưới tại phường Thành Vinh (Nghệ An). Ảnh: ĐB.

Một chiếc xe ô tô khác bị tường gạch đè lên hư hỏng nặng. Ảnh: PT.

Tuyến QL1A đoạn qua bến xe Nghệ An (cũ) thuộc phường Thành Vinh bị cây đổ ngang đường, buộc các phương tiện phải đi ngược chiều sang làn bên cạnh. Ảnh: ĐB.

Một điểm chờ xe buýt tại phường Trường Vinh bị bão quật đổ. Ảnh: ĐB.

Mái tôn của một cửa hàng bị gió bão quật hư hỏng nặng. Ảnh: ĐB.

Nhiều cây cột điện bị đổ gãy sau khi bão số 5 quần thảo. Ảnh: ĐB.

Nhiều cây xanh bị bật gốc khi bão số 5 đi qua. Ảnh: Tâm Thành.

Theo ghi nhận, cơn bão số 5 quét qua địa bàn một số phường (TP Vinh cũ) đã khiến hàng trăm cây xanh bật gốc, điều đáng nói rất nhiều trong số đó không được chặt tỉa để phòng tránh. Ảnh: ĐB.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn