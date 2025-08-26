Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng sau bão

Ngày 26/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ người dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau bão số 5 ở Hà Tĩnh.

Tại xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Quang Tứ (hộ khó khăn ở thôn Hòa Bình) và bà Trần thị Sách (hộ chính sách ở thôn Yên Định). Đây là 2 trong hàng trăm hộ dân ở xã Lộc Hà bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 5.

Tại nhà của các hộ dân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ sự chia sẻ, động viên các gia đình sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà động viên và trao tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 5. Ảnh: Quang Dương

Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Quang Trung ở thôn Đất Đỏ (xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh). Gia đình anh Trung là gia đình thuộc hộ nghèo vừa được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, bão số 5 đã khiến căn nhà bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, Phó Thủ tướng còn đã đến thăm hỏi, động viên cô và trò Trường Mầm non Nga Lộc (xã Trường Lưu).

Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng chia sẻ với những thiệt hại của bà con nhân dân do cơn bão số 5; đồng thời động viên bà con, giáo viên nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, hoạt động dạy học.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần “4 tại chỗ” của địa phương, đồng thời yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ số hộ dân bị ảnh hưởng; phân loại rõ đối tượng chính sách, hộ nghèo, người yếu thế, hộ không nơi nương tựa để có chính sách hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, tỉnh và địa phương. Các xã cần chủ động bố trí nhân lực, phân công lực lượng phụ trách từng thôn, từng cụm dân cư, bảo đảm mọi hộ dân bị ảnh hưởng đều được giúp đỡ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần huy động tối đa nhân lực, vật lực để hỗ trợ người dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người yếu thế sớm sửa chữa lại nhà ở, không để người dân thiếu nơi ở an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: congthuong.vn