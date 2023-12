Chủ quán spa cùng nữ nhân viên bị người tình khống chế nhiều giờ

Vào khoảng 8h ngày 4/12, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với chị T. (SN 1991, trú tại thôn Phù Thượng, xã Thắng Lợi), Nguyễn Văn Đệ (SN 1988, trú tại thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang) mang theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả dài khoảng 35 cm) đi vào quán spa tại thôn Tân Lợi do chị T. làm chủ, khóa cửa kính và cửa cuốn sau đó bắt giữ, dí dao vào cổ khống chế chị T..

Đối tượng Đệ tại cơ quan điều tra.



Khi Đệ khóa chặt cửa, trong quán lúc này còn có chị Dương Thị H., SN 1999, trú tại thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên – là nhân viên của quán nên cũng bị giữ cùng chị T..

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc của Công an huyện Văn Giang, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo, huy động các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Văn Giang, Công an xã Thắng Lợi phối hợp với Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động, thuyết phục đối tượng Đệ thả 2 người phụ nữ.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, Đệ đã mở cửa để chị H. ra ngoài nhưng vẫn tiếp tục dùng dao đe dọa, khống chế chị T.. Lực lượng Công an tiếp tục thuyết phục, kêu gọi Đệ thả chị T. ra ngoài, tuy nhiên đối tượng vẫn ngoan cố, không hợp tác với lực lượng Công an. Đến 19h cùng ngày, căn cứ tình hình tại hiện trường, vào thời điểm đối tượng sơ hở, các lực lượng triển khai phương án bắt giữ đối tượng Đệ, giải cứu chị T..

Lực lượng Công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Đệ, giải cứu thành công, đảm bảo an toàn cho chị T..



Tác giả: Phương Huyền – Trung Nghĩa

Nguồn tin: cand.com.vn