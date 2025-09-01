Chủ một quán bar ở Đà Nẵng bị bắt vì chứa chấp sử dụng ma túy

Ngày 1/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy trong phòng VIP một quán bar, đồng thời tạm giữ chủ quán và nhân viên vì hành vi chứa chấp.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Đà Nẵng, khoảng 0h ngày 1/9, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra quán bar Air Force One trên đường Lý Thánh Tông.

Quán bar nơi xảy ra vụ việc.

Tại phòng VIP 2, công an phát hiện bốn thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Đồng Minh Thông (25 tuổi, trú quận Liên Chiểu), Trương Thanh Bảo (24 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn), Văn Hùng (29 tuổi, trú quận Sơn Trà) và Nguyễn Xuân Bình (24 tuổi, trú TP HCM).

Tang vật thu giữ tại hiện trường là một đĩa sứ có dính chất bột trắng, một gói nilon chứa tinh thể màu trắng, một viên nén, một vỏ nilon màu cam, một chai nhựa chứa dung dịch màu đỏ cùng thiết bị DJ RX3 và USB nhạc.

Điều tra ban đầu xác định nhóm đối tượng đã liên lạc, chuẩn bị dụng cụ và đưa ma túy vào quán bar để sử dụng.

Chủ quán là Phạm Thị Minh Thúy (33 tuổi, quê Quảng Trị) và nhân viên Phạm Văn An (23 tuổi, quê Quảng Trị) biết rõ sự việc nhưng vẫn đồng ý để khách sử dụng ma túy. Cả hai thừa nhận hành vi chứa chấp khi bị kiểm tra.

Cơ quan điều tra đã lập biên bản, bắt quả tang 4 thanh niên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời bắt giữ Thúy và An về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an Đà Nẵng, vụ việc là lời cảnh báo về sự biến tướng của một số tụ điểm giải trí, nơi các đối tượng lợi dụng để tổ chức hoặc chứa chấp sử dụng ma túy.

Những cuộc chơi thiếu kiểm soát không chỉ vi phạm pháp luật mà còn kéo người trẻ vào con đường phạm tội, gây hệ lụy cho gia đình và xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh niên, cần nâng cao ý thức, tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội, đồng thời phối hợp tố giác hành vi vi phạm để góp phần giữ gìn môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn