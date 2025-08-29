"Chơi" ma túy trong quán bar, 3 nam thanh niên dắt tay nhau vào nhà đá

Ngày 29/8, TAND Tp.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với 3 bị cáo gồm: Nguyễn Viết Thu (SN 1993), Nguyễn Đại Khởi (SN 2003) và Nguyễn Minh Thảo (SN 1994), cùng trú tại Tp.Huế.

Theo cáo trạng, trước đó, vào 22h ngày 8/2, sau khi ăn nhậu, Thu cùng Khởi, Thảo và một số thanh niên khác đến quán bar ASTA, có địa chỉ đóng tại số 9 Hùng Vương, Tp.Huế để tiếp tục uống rượu, nghe nhạc.

Tại bàn Vip 11, Thu nhắn tin rủ thêm Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1992) còn Khởi rủ Trần Thị Ngân Tâm (SN 2003) đến chơi cùng.

Các bị cáo tại phiên toà.

Do có ý định sử dụng ma túy, các bị cáo Thu, Thảo và Khởi bàn bạc, thống nhất mua ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Tại quán, Thu nhận ra Nguyễn Phước Thạnh (SN 1989), trú Tp.Huế, người trước đó từng bán ma túy cho mình nên bị cáo này đã đặt mua 1 hộp ma túy khay và 4 viên thuốc lắc với giá 5,2 triệu đồng, chuyển khoản trực tiếp cho Thạnh. Sau đó, Thạnh "xào" ma túy giúp để nhóm này sử dụng.

Đến 23h cùng ngày, sau khi đã dùng hết ma túy, Thu tiếp tục mua thêm nửa hộp ma túy khay với giá 2 triệu đồng từ Thạnh để cả nhóm dùng tiếp.

Đến 23h40 cùng ngày, lực lượng Công an Tp.Huế tiến hành kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại bàn Vip 11. Tang vật thu giữ là số ma túy chưa kịp sử dụng gồm 0,3751g MDMA và Ketamine; 1,3631g Ketamine.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Viết Thu, Nguyễn Đại Khởi, Nguyễn Minh Thảo, Phạm Thị Huỳnh Như và Nguyễn Viết Ngọc. Riêng Nguyễn Đại Phước, Trần Thị Ngân Tâm, Nguyễn Công Thắng có mặt tại quán nhưng không trực tiếp sử dụng ma túy.

Đối tượng Nguyễn Phước Thạnh đã bị khởi tố trong một vụ án khác về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bị cáo Thu là người khởi xướng, trực tiếp liên hệ mua ma túy và cùng Khởi, Thảo tổ chức sử dụng tại quán bar.

Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, ccảba bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Thu và Nguyễn Minh Thảo cùng mức án 7 năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Đại Khởi 7 năm tù.

Tác giả: Hồ Thuyết

Nguồn tin: nguoiduatin.vn