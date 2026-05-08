Chọn trường vì đồng phục "đẹp như trường quốc tế", nhiều học sinh lớp 9 khiến phụ huynh đau đầu

Theo Sở GD&ĐT Tp.HCM, phụ huynh và học sinh vẫn có thể thay đổi nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 nhiều lần trong thời gian quy định. Đến 17h cùng ngày, cổng đăng ký trực tuyến sẽ chính thức đóng lại.

Tuy nhiên, những ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lại xuất hiện nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” khi học sinh chọn trường theo phong trào, theo bạn thân hoặc đơn giản chỉ vì… thích đồng phục.

Lãnh đạo một trường THCS tại khu vực 1, Tp.HCM, cho biết, ở giai đoạn đầu đăng ký, có lớp gần như toàn bộ học sinh cùng chọn vào một trường THPT top đầu dù học lực chênh lệch rất lớn.

“Khi được hỏi lý do, nhiều em nói chọn theo bạn ngồi cạnh, theo nhóm bạn thân hoặc theo cả lớp. Dù giáo viên chủ nhiệm đã giải thích nguyên tắc đăng ký nguyện vọng nhưng các em vẫn muốn thử sức, phụ huynh cũng chiều theo ý con”, vị này chia sẻ.

Chỉ đến khi Sở GD&ĐT công bố số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng, nhiều phụ huynh mới giật mình vì tỷ lệ chọi quá cao. Lúc này, học sinh lại rủ nhau đổi sang trường khác có điểm chuẩn thấp hơn.

Theo lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm phải làm việc riêng với từng trường hợp để phân tích kỹ năng lực học tập, khoảng cách đi lại và khả năng cạnh tranh trước khi quyết định chọn trường.

“Việc chọn trường THPT cần dựa trên năng lực thực tế của học sinh, điều kiện đi lại và định hướng học tập chứ không thể chọn theo tâm lý đám đông”, vị này nhấn mạnh.

Thực tế, tình trạng học sinh bị ảnh hưởng bởi bạn bè khi chọn trường không hề hiếm. Cô Hà Vân, giáo viên lớp 9 tại phường Tân Hòa, cho biết, ở lứa tuổi này nhiều em tin bạn hơn tin cha mẹ.

“Nhiều học sinh muốn học chung với bạn nên cố đăng ký cùng trường, trong khi khả năng đậu lớp 10 phụ thuộc vào lực học và chiến lược chọn nguyện vọng phù hợp”, cô nói.

Không chỉ chạy theo bạn bè, một số học sinh còn chọn trường vì yếu tố hình thức. Ông Xuân Trường, phụ huynh tại nội thành Tp.HCM, kể, con gái ông nhất quyết đăng ký vào một trường THPT cách nhà gần 9km chỉ vì “đồng phục đẹp như trường quốc tế”.

Trong khi đó, gia đình muốn con học ở ngôi trường gần nhà, chất lượng đào tạo tốt và mức điểm chuẩn phù hợp với năng lực hiện tại. Thế nhưng nữ sinh lại từ chối vì cho rằng đồng phục trường bố mẹ chọn “quá quê”.

“Chúng tôi phải nhờ giáo viên chủ nhiệm phân tích thêm vì trường con thích có điểm chuẩn và tỷ lệ cạnh tranh thuộc nhóm cao nhất thành phố. Với học lực hiện tại, khả năng đậu không cao”, ông Trường chia sẻ.

Theo ghi nhận từ nhiều trường THPT, đa số phụ huynh hiện chỉ quan tâm việc con có đậu vào trường mong muốn hay không mà quên mất một yếu tố rất quan trọng là tổ hợp môn học.

Hiệu trưởng một trường THPT tại quận 1 (cũ) cho biết, nhiều gia đình đến lúc nhập học mới phát hiện tổ hợp môn của trường không phù hợp với định hướng nghề nghiệp của con.

“Khi vào lớp 10, học sinh sẽ học theo các tổ hợp lựa chọn. Nếu không tìm hiểu kỹ từ đầu, các em có thể rơi vào tình huống học không đúng sở trường hoặc định hướng tương lai”, vị hiệu trưởng nói.

Bà Nguyễn Ngọc Nga, phụ huynh ở phường Đức Nhuận, cũng từng gặp trường hợp tương tự khi con thi đậu vào một trường THPT nhưng trường này chủ yếu tập trung các tổ hợp khoa học tự nhiên, trong khi con bà lại muốn theo khối khoa học xã hội.

Liên quan vấn đề này, đại diện Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết, cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 đã cập nhật đầy đủ dữ liệu về các trường THPT, bao gồm thông tin chi tiết về tổ hợp môn học để phụ huynh chủ động tra cứu trước khi đăng ký.

Theo thống kê mới nhất, kỳ thi lớp 10 tại Tp.HCM năm nay đã phần nào “hạ nhiệt”. Có hơn 151.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS dự kiến khoảng 169.079 em.

Điều này đồng nghĩa hơn 17.000 học sinh không đăng ký thi lớp 10 công lập. Năm học 2026 - 2027, các trường THPT công lập trên địa bàn Tp.HCM dự kiến tuyển 118.955 chỉ tiêu. Nếu tính theo số thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ học sinh có cơ hội vào lớp 10 công lập đạt hơn 78%, cao hơn mức dự kiến ban đầu khoảng 70%.

Nhiều phụ huynh cũng băn khoăn liệu việc thay đổi nguyện vọng trực tuyến đã được hệ thống ghi nhận hay chưa. Đại diện Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết sau ngày 8/5, các trường THCS sẽ in phiếu đăng ký nguyện vọng để phụ huynh kiểm tra thông tin lần cuối.

Nếu phát hiện sai sót, phụ huynh vẫn có thể điều chỉnh trước khi ký xác nhận chính thức dữ liệu dự thi lớp 10 của học sinh.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất với học sinh là giữ gìn sức khỏe và ổn định tâm lý trước kỳ thi. Bởi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không có cơ chế đặc cách cho những trường hợp gặp sự cố sức khỏe hoặc không thể tham gia thi như kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn