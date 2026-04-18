Nghệ An: Chỉ định liên danh 4 thành viên thực hiện gói thầu xây trường học 267 tỷ đồng

Theo đó, Liên danh Công ty CP Đầu tư Quốc Việt - Công ty TNHH Minh Quang - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng - Công ty CP Xây dựng Mạnh Thái được chỉ định thực hiện Gói thầu với giá 267,108 tỷ đồng (giá gói thầu 281,166 tỷ đồng); thời hạn thi công 5 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Hồng Quân, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Quốc Việt - thành viên đại diện Liên danh cho biết, quá trình triển khai Dự án tại khu vực miền núi, biên giới gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa hình phức tạp, trong khi giá vật liệu xây dựng liên tục biến động theo chiều hướng tăng, làm gia tăng rủi ro cho nhà thầu. Tuy vậy, với lợi thế am hiểu địa bàn, chủ động về nhân sự, thiết bị và năng lực tài chính, phân chia khối lượng công việc hợp lý giữa các thành viên liên danh, mục tiêu hoàn thành công trình trong 5 tháng, trước thềm năm học 2026 - 2027 được đánh giá là khả thi.

Dự án trên nằm trong chương trình triển khai Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ về phát triển hệ thống trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới. Trong đó, Nghệ An có 21 trường được đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

Tác giả: Phương Bình

Nguồn tin: baodauthau.vn