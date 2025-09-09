Cho trẻ ăn trứng thế nào cho hợp lý?

Giá trị dinh dưỡng của trứng gà

Trứng gà chứa lượng đạm có giá trị sinh học cao, dễ hấp thu, tương đương với sữa nếu được chế biến đúng cách. Ngoài ra, trứng còn giàu DHA, lecithin giúp phát triển hệ thần kinh và não bộ, phòng ngừa suy giảm trí nhớ.

Lòng đỏ trứng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm, vitamin A và đặc biệt là vitamin D - dưỡng chất hiếm trong thực phẩm, có vai trò phòng ngừa còi xương. So với trứng vịt, trứng gà có ưu thế hơn về hàm lượng đạm, kẽm, vitamin A và ít chất béo, giúp dễ tiêu hóa hơn.

Bao nhiêu trứng là đủ?

Dinh dưỡng từ trứng tốt nhưng không có nghĩa ăn càng nhiều càng tốt. Nếu lạm dụng, trẻ có thể bị đầy bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa. Khuyến nghị theo độ tuổi:

Trẻ 6-7 tháng: ½ lòng đỏ, 2-3 lần/tuần.

Trẻ 8-12 tháng: 1 lòng đỏ, 3-4 lần/tuần.

Trẻ 1-2 tuổi: 3-4 quả/tuần, ăn cả lòng trắng.

Trẻ từ 2 tuổi trở lên: Có thể ăn 1 quả/ngày, hoặc tối thiểu 3-4 quả/tuần.

Chế biến trứng đúng cách

Không nên cho trẻ ăn trứng sống, trứng trần hay hòa trứng sống vào cháo, vì dễ nhiễm khuẩn Salmonella và khó hấp thu dinh dưỡng. Khi rán trứng, không nên để lửa quá to vì lòng trắng dễ cháy, mất vitamin nhóm B; lòng đỏ lại chưa chín kỹ. Luộc chín tới được coi là cách chế biến tốt nhất, giúp hấp thu dinh dưỡng đến 100%.

Tỷ lệ hấp thu theo cách chế biến: trứng sống 40%, luộc chín tới 100%, rán chín tới 98,5%, rán già 81%, ốp la 85%, chưng 87,5%.

Lưu ý khi luộc và chọn trứng

Trứng mới lấy từ tủ lạnh không nên luộc ngay, dễ vỡ hoặc không chín đều. Nên để trứng hết lạnh rồi mới luộc. Khi luộc, cho thêm chút muối để hạn chế nứt vỏ. Về chọn trứng, vỏ trắng hay nâu đều có giá trị dinh dưỡng như nhau, chỉ khác do giống gà và cách nuôi.

Chế biến theo từng độ tuổi

Trẻ 6-12 tháng: Nấu cùng bột, nên cho trứng vào khi bột đang sôi và quấy đều, tránh đun quá lâu.

Trẻ 1-2 tuổi: Có thể ăn trứng nấu với cháo hoặc trứng luộc.

Trẻ từ 2 tuổi trở lên: Ăn đa dạng các món như luộc, hấp, rán, nhưng luộc chín vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Những điều cần tránh

Không dùng trứng làm thực phẩm chính cho trẻ sơ sinh, dễ gây khó tiêu, tiêu chảy.

Trẻ dưới 6 tháng không nên ăn lòng trắng trứng do dễ gây dị ứng; chỉ nên cho ăn lòng đỏ với lượng ít.

Không cho trẻ ăn trứng chưa chín kỹ vì protein khó hấp thu và dễ nhiễm khuẩn.

Không cho trẻ ăn trứng khi đang sốt, bởi trứng giàu năng lượng có thể làm thân nhiệt tăng cao hơn.

Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sự phát triển của trẻ nếu được sử dụng hợp lý. Phụ huynh nên điều chỉnh khẩu phần trứng phù hợp từng độ tuổi, chế biến đúng cách và lưu ý nguy cơ dị ứng để bảo đảm an toàn cho trẻ.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: vov.vn