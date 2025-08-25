Trứng gà - trứng vịt: Loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

So sánh giá trị dinh dưỡng

Cả trứng gà và trứng vịt đều giàu dưỡng chất, nhưng mỗi loại lại có những điểm khác biệt đáng chú ý:

Protein: Hai loại trứng đều cung cấp nguồn protein chất lượng cao. Protein trong lòng trắng trứng gà như ovalbumin, conalbumin hay lysozyme có đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Vitamin và khoáng chất: Trứng vịt nổi bật với lượng vitamin B12 và folate cao hơn, hỗ trợ quá trình tạo máu và sản xuất DNA.

Cholesterol: Trứng vịt chứa gần gấp đôi lượng cholesterol so với trứng gà (884mg/100g so với 425mg/100g). Điều này có thể ảnh hưởng đến người mắc bệnh tim mạch hoặc mỡ máu cao.

Năng lượng: Do kích thước lớn hơn, trứng vịt cung cấp năng lượng cao hơn đáng kể, 484 kcal/100g so với 166 kcal/100g ở trứng gà.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, trứng vịt có lợi thế về mặt dinh dưỡng nhờ lòng đỏ lớn và đậm màu hơn, nhưng hàm lượng cholesterol cần được kiểm soát trong chế độ ăn uống.

Lợi ích sức khỏe từ trứng

Dù là trứng gà hay trứng vịt, cả hai đều mang lại những lợi ích quan trọng:

Cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho sự phát triển và sửa chữa mô cơ thể; Giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng; Cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng như B12, folate, vitamin A, góp phần tăng cường miễn dịch và bảo vệ mắt; Chứa các protein có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào.

Lượng trứng khuyến nghị theo độ tuổi

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, việc ăn trứng cần phù hợp với từng độ tuổi và tình trạng sức khỏe:

Trẻ 6-7 tháng: mỗi lần nửa lòng đỏ, 2-3 lần/tuần.

Trẻ 8-12 tháng: 1 lòng đỏ/lần, 3-4 lần/tuần.

Trẻ 1-2 tuổi: có thể ăn cả lòng trắng và lòng đỏ, khoảng 3-4 quả/tuần.

Trẻ trên 2 tuổi: mỗi ngày 1 quả nếu thích.

Người lớn khỏe mạnh: trung bình 3 quả/tuần.

Người cao huyết áp hoặc cholesterol cao: nên giới hạn khoảng 2 quả/tuần, ưu tiên trứng gà.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị: Ăn trứng luộc chín tới là cách tốt nhất để giữ lại toàn bộ dưỡng chất và hạn chế hao hụt vitamin.

Những lưu ý khi sử dụng trứng

Người mắc bệnh tim mạch nên hạn chế trứng vịt do hàm lượng cholesterol cao; Không nên bỏ lòng trắng trứng, bởi chứa lecithin giúp chuyển hóa cholesterol và bảo vệ tim mạch.

Người bị sỏi mật cần tránh ăn trứng vì có thể làm tăng áp lực lên túi mật; Nên ưu tiên trứng luộc chín để đảm bảo vệ sinh và giữ dinh dưỡng.

Có thể thấy, trứng gà và trứng vịt đều là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, nhưng việc lựa chọn loại nào nên dựa trên nhu cầu dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe và khẩu vị của từng người. Dù chọn trứng gà hay trứng vịt, đây vẫn là món ăn giàu giá trị, góp phần cung cấp năng lượng và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể mỗi ngày.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn