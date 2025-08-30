Lợi ích bất ngờ từ lòng trắng trứng gà

Tác dụng của lòng trắng trứng đối với sức khỏe

Ít cholesterol, giàu protein

Một lòng trắng trứng chỉ chứa khoảng 16 calo, 3,6g protein, hoàn toàn không có chất béo và cholesterol. Đây là nguồn cung cấp axit amin thiết yếu rất tốt cho cơ thể.

Bảo vệ hệ thần kinh

Lòng trắng chứa choline - hợp chất cần thiết cho việc sản xuất DNA, giải độc và dẫn truyền thần kinh. Choline giúp ngăn ngừa tổn thương thần kinh và hỗ trợ hoạt động của não bộ.

Tăng cường cơ bắp

Nguồn protein dồi dào trong lòng trắng trứng giúp cơ bắp chắc khỏe, dẻo dai. Đây cũng là thực phẩm lý tưởng cho trẻ em đang phát triển và người luyện tập thể thao.

Lòng trắng trứng gà chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe mà không gây lo ngại về cholesterol

Ổn định huyết áp, tốt cho tim mạch

Kali trong lòng trắng trứng có tác dụng cân bằng huyết áp, đồng thời giúp ngăn ngừa đông máu và bảo vệ tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy, các dưỡng chất trong lòng trắng còn hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn.

Hỗ trợ giảm cân, chống béo phì

Với lượng calo thấp, lòng trắng trứng tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn. Kết hợp cùng vận động, đây là thực phẩm hữu ích cho người thừa cân, béo phì.

Giảm mệt mỏi, tốt cho xương

Magie, mangan và canxi trong lòng trắng trứng giúp ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, đồng thời duy trì mật độ xương, phòng ngừa loãng xương.

Ngăn ngừa lão hóa

Nhờ giàu protein, lòng trắng trứng giúp tái tạo tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho da mịn màng, săn chắc.

Lợi ích của mặt nạ lòng trắng trứng đối với da

Không chỉ tốt cho sức khỏe, lòng trắng trứng còn là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc:

Săn chắc da mặt nhờ chứa albumin; Se khít lỗ chân lông khi kết hợp với nước cốt chanh; Loại bỏ mụn đầu đen khi trộn với mật ong; Ngăn ngừa mụn trứng cá và giảm nhờn trên da; Tẩy lông tự nhiên và cải thiện độ mịn của da; Chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn, giúp da đàn hồi tốt hơn.

Lưu ý khi sử dụng

Dù có nhiều lợi ích, lòng trắng trứng nên được dùng ở mức vừa phải và kết hợp với chế độ ăn cân bằng. Với mặt nạ dưỡng da, cần thử trước trên vùng da nhỏ để tránh kích ứng.

Có thể thấy, lòng trắng trứng gà không chỉ là nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe mà còn mang lại nhiều công dụng làm đẹp, đặc biệt trong việc chăm sóc da và duy trì vóc dáng.

Tác giả: Chung Thuỷ

Nguồn tin: Báo VOV