Cho phép tàu thuyền ra khơi kể từ 16 giờ ngày 30/9/2025

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trưa ngày 29/9, bão số 10 đã di chuyển sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và không còn khả năng ảnh hưởng trực đến đất liền nước ta.

Theo đề xuất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tại Văn bản số 45/BCH.CCTL ngày 30/9/2025 về việc đề nghị cho phép tàu thuyền ra khơi, UBND tỉnh bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 10, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 16 giờ ngày 30/9//2025. Chủ tàu, thuyền phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, UBND xã và các đơn vị có liên quan.

UBND tỉnh cũng thông báo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, UBND các phường, xã ven biển và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn