Nghệ An: Cấm tàu, thuyền ra khơi từ trưa 24/9 để phòng, chống bão số 9

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu, thuyền, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thông báo cấm các loại tàu, thuyền và phương tiện vận tải biển ra khơi kể từ 12 giờ ngày 24/9.

Các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 14 giờ ngày 24/9. Đồng thời, sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu, thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải). Tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có tổng số 2.895 phương tiện với 13.070 lao động. Trong đó, 2.366 phương tiện với 10.822 lao động đã neo đậu tại bến. Tính đến 15 giờ ngày 23/9, các đơn vị tuyến biển thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, kêu gọi được 275 phương tiện với 1.274 lao động vào nơi neo đậu, trú tránh an toàn.

