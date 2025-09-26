Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 05 giờ ngày 27/9/2025

Theo tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hồi 13 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 11- 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 35km/h, di chuyển vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên.

Do tác động của Bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội. Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: Cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 27/9/2025. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 9 giờ ngày 27/9/2025.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn