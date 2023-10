Cho mượn Hồ Văn Cường, thương vụ hời của Sông Lam Nghệ An?

Ngày 6/10, trao đổi với người viết, một đại diện CLB SLNA cho biết, việc cho Công An Hà Nội mượn cầu thủ Hồ Văn Cường được lãnh đạo đội bóng này cân nhắc rất kỹ. Sau rất nhiều những phân tích thiệt - hơn và trên cơ sở đánh giá lợi ích, SLNA đã quyết định thực hiện thương vụ này.

Theo đó, sau khi chuyển ra thi đấu cho Công An Hà Nội (dạng cho mượn), Hồ Văn Cường sẽ được đội bóng thủ đô chi trả tiền lương và mọi chế độ khác theo quy định của đội bóng này. Chiều ngược lại, thay vì không có Hồ Văn Cường, SLNA sẽ được Công An Hà Nội cho mượn một ngoại binh chất lượng mà họ đang sở hữu. Lót tay, lương của ngoại binh này sẽ do CLB Công An Hà Nội chi trả toàn bộ.

Như vậy, thay vì không phải trả lương cho Hồ Văn Cường, SLNA còn hưởng lợi từ việc được sử dụng một ngoại binh mà không phải mất phí lót tay và tiền trả lương hàng tháng.

Văn Cường là người hùng trong chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Cao Oanh.

Hiện nay, danh tính ngoại binh mà Công An Hà Nội cho SLNA mượn chưa được tiết lộ nhưng theo thông tin hậu trường, đó là một tiền đạo đã khẳng định được thương hiệu của mình tại Công An Hà Nội nói riêng và V.League nói chung. Phí lót tay một mùa giải mà trung bình các ngoại binh Công An Hà Nội được hưởng hiện nay tầm vài trăm ngàn đô, chưa kể lương tháng cũng hàng chục ngàn đô. Đơn cử như việc SLNA đang sở hữu ngoại binh hạng trung là Olaha, thì ngoài lót tay, đội bóng xứ Nghệ còn phải trả cho tiền đạo này lương tầm 10 ngàn đô/tháng.

Hồ Văn Cường đang là cầu thủ trẻ, chưa thực sự có vị trí ổn định tại đội 1 của SLNA. Thế nên, việc cho mượn hậu vệ này để đổi lấy 1 ngoại binh chất lượng từ Công An Hà Nội được cho là thương vụ hời của SLNA.

Được biết, liên quan đến cầu thủ Hồ Văn Cường, ngày 29/9, đội bóng Công An Hà Nội đã làm công văn gửi CLB SLNA và Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Nghệ An đề nghị được mượn hậu vệ này. Trước thiện chí của đội bóng thủ đô, CLB SLNA cũng đã làm công văn do Phó Tổng GĐ Công ty, ông Nguyễn Đình Nghĩa ký về việc báo cáo, xin ý kiến từ Sở Văn hoá Thể thao và các đơn vị có liên quan.

Không ai hiểu hết được động cơ của Công An Hà Nội trong việc muốn sở hữu Hồ Văn Cường nhưng nhìn qua điều khoản của thương vụ này, rõ ràng cái được của SLNA là rất lớn. Cá nhân Văn Cường khi gật đầu ra Hà Nội chắc chắn cũng sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi, ít ra là mức thu nhập, tiền thưởng so với chế độ của một VĐV trẻ, đang phải thực hiện nghĩa vụ ở đội bóng xứ Nghệ!

Tác giả: Lê Giáp

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn