Hồ Văn Cường gia nhập CLB Công an Hà Nội

Theo nguồn tin của VTC News, CLB Công an Hà Nội chiêu mộ được hậu vệ Hồ Văn Cường. Cầu thủ trẻ của SLNA sẽ chuyển đến chơi cho nhà đương kim vô địch V-League ngay từ mùa giải 2023/2024. Thủ tục đăng kí với Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) được hoàn tất trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, nhiều khả năng tiền đạo Jhon Cley - người ghi nhiều bàn thắng nhất cho CLB Công an Hà Nội sẽ thi đấu cho SLNA bên cạnh tiền đạo Olaha và trung vệ Mario Zebic. Như vậy, đội bóng xứ Nghệ hoàn tất bộ ba ngoại binh cho mùa giải mới. Văn Cường ra đi không ảnh hưởng nhiều đến SLNA khi họ vẫn còn đó hậu vệ phải kì cựu Trần Đình Hoàng.

Văn Cường gia nhập CLB Công an Hà Nội.

Thông tin CLB Công an Hà Nội muốn mượn Hồ Văn Cường từ Sông Lam Nghệ An liên tục xuất hiện trong tháng 9. Ban đầu, Văn Cường dường như chấp nhận lời đề nghị chuyển nhượng. Tuy nhiên, sau khi vòng loại U23 châu Á 2024 kết thúc, hậu vệ sinh năm 2003 lại từ chối việc ra Hà Nội thi đấu. Nhưng chỉ sau 1 ngày, thông tin Văn Cường thay đổi ý định để chuyển đến CLB Công an Hà Nội lại được nhắc đến.

Hồ Văn Cường thậm chí còn ra sân thi đấu tại giải U21 Quốc gia, xuất hiện trên poster truyền thông cho mùa giải mới của SLNA. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của anh vẫn là chuyển đến đội bóng mới.

Ở CLB Công an Hà Nội, Hồ Văn Cường sẽ phải cạnh tranh với 2 tuyển thủ quốc gia là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản với tài năng trẻ này.

Văn Cường thi đấu tốt ở cả SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á 2024. HLV Troussier không sử dụng Hồ Văn Cường đá chính trong hai trận quan trọng nhất mà chọn Nguyễn Đức Phú cho vị trí hậu vệ biên phải. Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 13 vẫn là phương án quan trọng của nhà cầm quân người Pháp, được ông gọi là "quân bài tẩy".

Hồ Văn Cường luôn chứng minh được năng lực và tạo ra khác biệt rõ rệt khi được đưa vào sân thay người. Những pha leo biên của cầu thủ SLNA khiến khả năng tấn công ở cánh phải của U23 Việt Nam có sức công phá cao hơn. Văn Cường sẽ là cái tên có thể tạo ra nhiều đột biến trong tương lai của U23 Việt Nam.

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn