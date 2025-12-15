Tập trung hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán





Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Văn Đại báo cáo phương án chỉnh trang đô thị và công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

Theo báo cáo, qua rà soát, kiểm tra thực tế cho thấy hiện trạng cảnh quan hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị và an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được tập trung khắc phục. Trong đó, mặt đường xuống cấp cục bộ, xuất hiện ổ gà, đặc biệt nhiều đoạn thành ao khi trời mưa; một số tuyến đường và hạng mục hạ tầng đang thi công dở dang. Khoảng 200 biển báo giao thông bị hư hỏng, gãy đổ do bão lụt. Hệ thống đèn tín hiệu bị hỏng, đặc biệt là tại các nút giao dùng năng lượng mặt trời bị ngừng hoạt động khi thời tiết âm u do pin hết khấu hao. Hệ thống chiếu sáng hư hỏng cục bộ, ánh sáng yếu/chập chờn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ban đêm.

Công tác chống tái lấn chiếm hành lang ATGT chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là việc tái lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn thành phố Vinh cũ và các thị trấn, thị tứ, khu đông dân cư. Mạng lưới cáp điện, cáp viễn thông còn treo chằng chịt, sa võng xuống lòng lề đường, gây mất mỹ quan. Cây xanh bị nghiêng, gãy cành chưa được cắt tỉa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ trong mùa mưa bão. Vỉa hè bong bật, hệ thống thoát nước tắc nghẽn. Công tác vệ sinh môi trường tại một số khu vực chưa đảm bảo…

Nguyên nhân tồn tại là do tác động của các cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 làm hư hỏng kết cấu hạ tầng. Bên cạnh đó, hạ tầng đô thị phát triển chưa đồng bộ, còn chật hẹp, thiếu bãi đậu xe. Việc tổ chức chính quyền hai cấp mới đi vào hoạt động nên công tác ứng phó bão lụt, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT chưa kịp thời. Áp lực gia tăng phương tiện giao thông ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông (từ đầu năm 2025, tỉnh đã đăng ký mới hơn 13.000 ô tô và hơn 71.000 mô tô, xe máy, xe máy điện các loại). Công tác chống tái lấn chiếm hành lang ATGT và tuần tra, xử lý vi phạm của một số địa phương còn chưa quyết liệt.

Để khắc phục các tồn tại, Sở Xây dựng đã và đang triển khai nhiều biện pháp. Trong đó, tăng cường xử lý vi phạm và chỉnh trang đô thị như: Ban hành nhiều văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường vệ sinh môi trường, giải tỏa vi phạm, và báo cáo phương án chỉnh trang đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026. Phối hợp kiểm tra, đánh giá bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường đô thị để đề xuất giải pháp khắc phục.

Đối với các hạng mục trang trí dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026:, Sở đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT kết hợp chỉnh trang đô thị trước, trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, đề xuất và xin chủ trương UBND tỉnh về kế hoạch trang trí Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bao gồm các hạng mục: Lắp đặt hệ thống đèn trang trí trên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Lê Nin, Trường Thi; thực hiện Đường hoa và trang trí Tết tại nhiều khu vực trung tâm như Quảng trường, Tượng đài Lê Nin, Công viên Nguyễn Tất Thành, Ngã ba Nghi Kim…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các phường nêu các khó khăn, vướng mắc trong thời gian vừa qua liên quan đến công tác trật tự đô thị, kết nối hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu, môi trường…, nhất là sau khi vận hành chính quyền địa phương 02 cấp. Đồng thời đề xuất công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vi phạm, có cơ chế xử lý trách nhiệm rõ ràng…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các Sở, ngành, địa phương tập trung vào việc chỉnh trang đô thị, giải tỏa lấn chiếm và khắc phục các vướng mắc, tồn tại để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn. Tổ chức thực hiện các giải pháp giảm thiểu ùn tắc và tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, trong đó cần phải xây dựng kế hoạch rõ ràng, giao đơn vị chủ trì kiểm tra, rà soát; tổ chức mời cả xã, phường, công an cùng phối hợp thực hiện. Giảm thiểu ùn tắc trên một số tuyến đường trọng điểm; rà soát, điều chỉnh lại các điểm đèn tín hiệu giao thông; nghiên cứu mở rộng làn đường ở những khúc tắc nghẽn. Cần đưa ra giải pháp thống nhất về việc dừng đỗ xe trên các tuyến đường; tìm giải pháp bố trí chỗ đỗ xe cho người dân thay vì chỉ thực hiện lệnh cấm. Về lâu dài, cần nghiên cứu làm làn đường cho ô tô, tách với làn xe máy.

Đồng thời, sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, tập trung chỉ đạo rà soát và sửa chữa toàn bộ hệ thống chiếu sáng; thay thế bóng hỏng, dựng lại cột nghiêng, lắp đặt lại các biển báo bị mất hoặc mờ. Khẩn trương rà soát và đưa các hạng mục đảm bảo chỉnh trang đô thị như phố hoa, tiểu cảnh và hệ thống ánh sáng vào khai thác trước Tết.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, rà soát và xử lý dứt điểm việc lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ trước ngày 15/12 âm lịch; hạn chế tối đa việc sửa chữa mặt đường sau thời điểm 15/12 âm lịch. Các địa phương ra quân tăng cường công tác quản lý giao thông và trật tự đô thị, thành lập Tổ kiểm tra để rà soát, xử lý ngay các vi phạm về trật tự ATGT và tình trạng dừng đậu xe không đúng quy định. Phối hợp, xử lý dứt điểm các tồn tại về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, dây cáp viễn thông trong tháng 12. Lập kế hoạch về việc thu gom và vận chuyển rác thải, tổ chức tổng vệ sinh toàn tỉnh ít nhất hai ngày thứ bảy, chủ nhật; cần phân vùng trách nhiệm rõ ràng và yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về khu vực của mình. Tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm giờ đổ rác theo quy định.

Chia sẻ về khó khăn thiếu kinh phí và nhân lực thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương, quyết liệt thực hiện các nội dung chỉ đạo; đồng thời rà soát và đề xuất kinh phí để UBND tỉnh bố trí nguồn lực kịp thời…

