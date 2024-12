Tăng cường công tác giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị trong dịp Tết 2025

Theo đó, để tăng cường thực hiện đợt cao điểm ra quân giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (ATGT) và chỉnh trang đô thị trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, UBND tỉnh giao Sở GTVT chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ tập trung phối hợp Ban chỉ đạo giải toả lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT cấp huyện, cấp xã; hỗ trợ nhân lực, thiết bị phục vụ kế hoạch giải toả của UBND cấp huyện khi được yêu cầu. Chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm thuộc các dự án quản lý và các dự án sửa chữa định kỳ đang thi công dang dở phải thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, an toàn công trường, bố trí đèn hiệu, đèn chiếu sáng, biển báo vào buổi tối, những vị trí chưa thi công xong phải xử lý êm thuận, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Đặc biệt, kiểm tra công tác bố trí người, xe máy trực đảm bảo ATGT và các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực công trường trong thời gian nghỉ Lễ.

Đồng thời, tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm hành lang ATGT để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đoàn Liên ngành được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2519/QĐ-UBND; trong đó, lưu ý việc duy trì lực lượng chống tái lấn chiếm, sắp xếp, bố trí riêng các khu vực kinh doanh, buôn bán chậu hoa, cây cảnh, điểm dừng, đỗ xe, hệ thống biển quảng cáo ngoài trời, các chợ... phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị chức năng bố trí phương tiện, công cụ hỗ trợ, cử cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm hành lang ATGT. Xử lý các vi phạm như dựng lán trại, căng bạt, che ô, sản xuất, kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe sai quy định... trên vỉa hè, lòng đường. Đặc biệt lưu ý tập trung trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và trước các điểm tập trung đông người như khu vực chợ, Trung tâm thương mại, Bệnh viện, Quảng trường. Bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình giải tỏa vi phạm và chống tái lấn chiếm.

Thường trực Ban ATGT tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành là thành viên của Ban ATGT tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao trong đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT trước Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tham mưu UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương làm tốt; phê bình các đơn vị, địa phương triển khai chậm, không hiệu quả.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người dân về quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 và trong đợt cao điểm này. Tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị của địa phương để thực hiện giải tỏa vi phạm và duy trì lực lượng chống tái lấn chiếm hành lang ATGT trên địa bàn. Tuyệt đối không cho phép sử dụng vỉa hè, lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, đặc biệt tại các khu vực chợ, các điểm rửa xe, tập kết vật liệu xây dựng. Kiên quyết tháo dỡ hết các lều bạt, hàng quán, bàn, ghế, mái che di dộng, mái che cố định... vi phạm quy định về hành lang ATGT, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Bố trí riêng các khu vực kinh doanh, buôn bán chậu hoa, cây cảnh phục vụ Tết Dương lịch,Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Bố trí, sắp xếp vị trí các điểm dừng, đỗ xe tại các địa điểm phù hợp và có sự quản lý chặt chẽ; đối với các phương tiện xe tải, xe khách trong thời gian nghỉ Tết tuyệt đối không được đỗ xe trong phạm vi vỉa hè, lòng, lề đường. Bố trí, sắp xếp lại hệ thống biển quảng cáo ngoài trời, các chợ đảm bảo phù hợp, không gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thi công còn dang dở trong khu vực đô thị thuộc các dự án quản lý phải thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, an toàn công trường… đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

UBND thành phố Vinh chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công sớm hoàn thành các công trình nâng cấp, sửa chữa các tuyến phố, sửa chữa bổ sung hệ thống báo hiệu, vạch kẻ đường đầy đủ, khoa học, hợp lý. Hoàn thiện hệ thống ATGT theo quy định, chỉnh trang hệ thống đường dây điện, viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ nhân dân trong dịp Lễ, Tết. Chỉ đạo lực lượng Công an thành phố và các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát phương án tổ chức giao thông để kịp thời phân luồng, phân tuyến, điều tiết giao thông, nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn