Chính phủ ban hành Nghị Quyết triển khai cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 60 km thuộc địa phận tỉnh Nghệ An, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được thiết kế theo quy mô 6 làn xe, giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 23.940 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024, ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030, chia thành 10 dự án thành phần.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Việc triển khai dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình; đồng thời quản lý chặt chẽ, sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai và minh bạch.

Nghị quyết cũng giao nhiệm vụ cho nhiều bộ, ngành trong quá trình triển khai dự án. Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với địa phương tham mưu Chính phủ cân đối, bố trí đủ nguồn vốn Trung ương.

Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An 14 nhiệm vụ cụ thể, trong đó, yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần; không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản Nhà nước.

Theo Nghị Quyết mới ban hành thì dự án dự kiến tổ chức thi công từ tháng 4/2026 và hoàn thành trước tháng 4/2029. Trong quá trình phê duyệt và triển khai, tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát, nghiên cứu rút ngắn tiến độ để đưa công trình vào khai thác sớm nhất.

Tác giả: Phạm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn