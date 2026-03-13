SLNA đang hồi sinh?

SLNA vừa có trận thắng Hải Phòng ở vóng 15. Ảnh: Phan Tùng

Sự hồi sinh của SLNA trong thời gian qua khiến những người yêu mến đội bóng xứ Nghệ không khỏi mừng thầm, vì chí ích tới thời điểm này SLNA không còn cảnh ngụp lặn đua trụ hạng như những mùa giải trước, khi họ đang tạm xếp thứ 8 với 19 điểm.

Nhiều người cho rằng lãnh đạo SLNA đã có quyết định đúng khi mời về HLV Văn Sỹ Sơn - một cựu tuyển thủ của xứ Nghệ và quá hiểu bóng đá ở nơi này. Qua đó, nhà cầm quân này đã có những thay đổi cho phù hợp với con người và lối chơi của SLNA. Giúp thành tích của đội bóng xứ Nghệ có những biến chuyển rất tích cực và đang dần hướng đến việc trụ hạng an toàn.

HLV Văn Sỹ Sơn chỉ đạo trận đấu. Ảnh: Phan Tùng

Cần nhắc lại, về cầm quân ở SLNA từ đầu tháng 10, nhà cầm quân họ Văn đã trải qua 9 trận đấu ở V.League, trong đó có 4 trận thắng, 2 hoà và 3 bại. Đặc biệt đội bóng xứ Nghệ đã khiến mọi người bất ngờ với 3 trận thắng liên tiếp gần đây trước các đối thủ được đánh giá cao hơn như Thể Công Viettel, Hà Tĩnh, Hải Phòng, nhất là trận thắng đậm Thể Công Viettel 4-1 ngay trên sân nhà của đối thủ.

Hỏi HLV Văn Sỹ Sơn về điều này, anh chia sẻ: “Thực tế đội bóng của chúng tôi không mạnh, lại chẳng có ngôi sao, lực lượng với nhiều cầu thủ trẻ nên bản lĩnh trận mạc chính là điểm yếu của các em, nhưng bù lại các cầu thủ xứ Nghệ luôn có khát khao và sự nỗ lực qua từng trận đấu. Thực tế, tôi chỉ thổi bùng lên ngọn lửa khát khao của các học trò và giúp họ hạn chế được sự non kém về kinh nghiệm thi đấu của mình, phần còn lại là sự thể hiện của chính họ”.

Niềm vui của cầu thủ xứ Nghệ khi có bàn thắng. Ảnh: Phan Tùng

Chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội, thực tế đội khách xứ Nghệ được đánh giá yếu hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Đừng quên ở trận lượt đi trên sân Vinh, họ đã từng thua với tỷ số 1-3, vì thế dẫu rất muốn có điểm, nhưng thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn được nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn. Dẫu thế, SLNA vẫn ấp ủ khát khao đòi lại món nợ đã thua ở trận lượt đi khi đến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Đặc biệt với lối chơi công thủ toàn diện và sự hưng phấn qua 3 trận thắng mới đây, SLNA đang rất tự tin trong chuyến làm khách này.

Đội bóng xứ Nghệ đang có chuỗi trận đấu ấn tượng. Ảnh: Phan Tùng

Nếu giành trọn 3 điểm, đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục thăng hoa ở trên bảng tổng sắp và nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ. HLV Văn Sỹ Sơn đã nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một để có thể sớm trụ hạng, trước khi nghĩ đến những mục tiêu cao hơn”.

Sự hồi sinh của xứ Nghệ chưa biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chí ít họ đang khiến những người yêu mến cảm thấy vui và chờ đợi.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn