Việt Nam chạm trán nhiều đối thủ Đông Nam Á nếu ASIAD 20 đổi luật

Theo nhiều nguồn tin trong khu vực, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã quyết định loại bỏ tiêu chí giới hạn số lượng đội tuyển tranh tài ở môn bóng đá tại ASIAD 20 sắp tới.

Trước đây, OCA gần như không áp đặt giới hạn về các đội tuyển tham gia bất kỳ môn thể thao nào tại Á vận hội, kể cả bóng đá. Ở ASIAD 19 tại Trung Quốc, có 21 đội tuyển bóng đá nam cùng cạnh tranh tấm HCV.

Việt Nam và Philippines là 2 quốc gia Đông Nam Á duy nhất đủ điều kiện dự ASIAD 20 ở môn bóng đá nữ theo quy định cũ (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, ở kỳ giải lần thứ 20 được tổ chức tại Nhật Bản, nước chủ nhà mong muốn cải thiện chất lượng chuyên môn của những trận đấu bóng đá. Theo phương án từng được thông qua trước đây của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Ủy ban Olympic Nhật Bản, chỉ 16 đội tuyển bóng đá nam từng tham dự VCK U23 châu Á 2026 mới có thể góp mặt tại ASIAD 20. Đối với bóng đá nữ, 12 đội giành quyền dự Asian Cup 2026 sẽ được trao suất đến kỳ Á vận hội năm nay.

Đội tuyển Olympic Việt Nam (phải) dừng bước từ vòng bảng ASIAD 19 (Ảnh: VFF)

Quy định này nhanh chóng vướng phải nhiều tranh cãi từ các Liên đoàn Bóng đá trong khu vực. Đặc biệt, Iran, quốc gia sẽ góp mặt ở cả nội dung bóng đá nam và nữ tại ASIAD 20, vừa tuyên bố rút lui khỏi World Cup 2026. Trước tình hình căng thẳng tại Trung Đông, OCA lo ngại nhiều đội tuyển đã giành vé đến Nhật Bản vào cuối tháng 9 tới sẽ không thể góp mặt.

Mới đây, theo tờ South China Morning Post, Liên đoàn Bóng đá Hồng Kông (HKFA) đã nhận thông báo chính thức từ OCA cho phép họ đăng ký đội tuyển tham gia môn bóng đá. Đáng chú ý, Hồng Kông (Trung Quốc) không thỏa mãn các yêu cầu ban đầu vì đồng thời vắng mặt tại VCK U23 châu Á 2026 và Asian Cup nữ 2026.

Hiện tại, OCA vẫn chưa chốt số lượng đội tuyển tham dự môn bóng đá tại ASIAD 20. Nếu điều chỉnh này được áp dụng, cơ hội sẽ mở ra cho hàng loạt đội bóng trước đó không đủ điều kiện tranh tài. Tại Đông Nam Á, Indonesia, Malaysia, Thái Lan hay Philippines nhiều khả năng trở lại cuộc đua nếu được phép.

Thủ môn Cao Văn Bình có thể cùng U21 Việt Nam dự ASIAD 20 (Ảnh: AFC)

Cả đội tuyển nam và nữ Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi thay đổi trên vì đã chắc suất tham dự nhờ kết quả ở các sân chơi châu lục. Tuy nhiên, Việt Nam có thể không còn là quốc gia Đông Nam Á duy nhất tham dự ASIAD 20 ở cả bóng đá nam và nữ. Điều này cũng cho thấy mức độ cạnh tranh tại Á vận hội sắp tới sẽ quyết liệt hơn nhiều.

Sau thất bại của những nữ "chiến binh sao vàng" tại Asian Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có thể trẻ hóa lực lượng ở cả đội nam và nữ nhằm chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới. Trước mắt, U21 sẽ thay U23 Việt Nam dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

