55 khu vực bỏ phiếu sớm tại tỉnh Nghệ An, ngày 13/3/2026

Trong tỉnh

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử, tại 12 xã của tỉnh Nghệ An được tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên toàn quốc.