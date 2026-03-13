Tiếp xúc cử tri, lắng nghe từ cơ sở

Tinh thần dân chủ và đối thoại hai chiều

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (áo vest xanh thứ 3 từ trái sang) và Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (áo vest xanh thứ nhất từ trái sang) tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Tại nhiều địa phương tỉnh Nghệ An, các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra sôi nổi và thực chất. Các hội nghị tiếp xúc được tổ chức công khai, minh bạch, bảo đảm bình đẳng giữa các ứng cử viên. Điểm nhấn quan trọng nhất tại mỗi điểm gặp gỡ chính là phần trình bày chương trình hành động của các ứng cử viên. Không còn những lời hứa chung chung, các ứng cử viên đã nêu rõ định hướng, giải pháp cụ thể nếu được cử tri tín nhiệm, đồng thời gắn các cam kết với những vấn đề "nóng" của từng địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở hình thức trực tiếp, các buổi tiếp xúc cử tri còn kết hợp trực tuyến, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri. Đặc biệt, tinh thần đối thoại hai chiều được thể hiện rõ qua việc cử tri chủ động chất vấn các vấn đề thực tiễn. Đáp lại, các ứng cử viên đã thẳng thắn giải trình, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của người đại diện trước ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ chia sẻ, tiếp xúc trực tiếp và kết hợp trực tuyến đã xóa nhòa khoảng cách không gian, giúp tiếng nói của ứng cử viên được lan tỏa. Cử tri chủ động đặt câu hỏi, đi sâu vào những băn khoăn về đời sống, kinh tế, xã hội.... Trước những 'đề bài' từ thực tiễn, người ứng cử đã thể hiện sự thẳng thắn, không né tránh, biến hội trường tiếp xúc thành không gian đối thoại trí tuệ và đầy trách nhiệm."

Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Nghệ An. (Ảnh:Bá Thăng).

Sau nhiều ngày diễn ra các cuộc tiếp xúc cử tri cho thấy, tinh thần đối thoại hai chiều tại Nghệ An thể hiện rõ nét. Cử tri không chỉ lắng nghe một chiều mà chủ động đặt câu hỏi, bày tỏ những băn khoăn về các vấn đề dân sinh, hạ tầng và chính sách. Trước những vấn đề thực tế từ người dân nếu ra, các ứng cử viên đã thể hiện trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, làm rõ các nội dung quan tâm. Đây chính là những thời điểm người đại diện cho tiếng nói của cử tri trong nhiệm kỳ tới chứng minh năng lực nắm bắt thực tiễn và khả năng giải quyết vấn đề trước khi được bầu chọn bước vào nghị trường.

Niềm tin của cử tri, trách nhiệm người ứng cử

Hoạt động tiếp xúc cử tri không thuần túy là một bước trong quy trình bầu cử, mà còn là diễn đàn dân chủ trực tiếp, nơi ý chí và nguyện vọng của nhân dân được lắng nghe và tôn trọng. Qua các cuộc tiếp xúc, mối quan hệ giữa đại biểu và cử tri trở thành sự đồng hành và thấu hiểu sâu sắc. Mỗi ý kiến từ cơ sở chính là "thước đo" khách quan nhất, giúp các ứng cử viên hoàn thiện chương trình hành động, đảm bảo mọi quyết sách đều mang hơi thở cuộc sống.

Cử tri Nghệ An tìm hiểu ứng cử viên đại biểu QH và HĐND các cấp được niêm yết công khai.(Ảnh:Bá Thăng).

Ông Lê Văn Toàn, Chủ tịch UBMT xã Tân Kỳ đánh giá: Sau các buổi tiếp xúc cử tri đã tạo ra hiệu quả rất tốt, giúp cử tri và đại biểu đồng hành, chia sẻ để có những chương trình hành động phù hợp thực tiễn hơn. Sự sôi nổi của các buổi tiếp xúc đã phát huy tối đa tính dân chủ, giúp cử tri nhìn nhận, đánh giá sát hơn qua đó lựa chọn và bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài trong nhiệm kỳ tới.

Theo cử tri Nguyễn Thị Oanh, các ứng cử viên khi trúng cử ĐBQH và HĐND các cấp cần dám nghĩ, dám làm, dám hành động, trung thành với dân, biết lắng nghe ý kiến của dân và thực sự là tiếng nói của Nhân dân để Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua tiếp xúc cử tri được lắng chương trình hành động của các ứng cử viên tôi rất phấn khởi và tin tưởng.

Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Kỳ, Nghệ An. (Ảnh: Bá Thăng).

Ngày hội bầu cử đang đến rất gần, mỗi lá phiếu được trao đi gói trọn cả niềm tin và kỳ vọng. Khi tiếng nói từ cơ sở được tôn trọng, đó cũng là lúc sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ, tạo tiền đề cho những quyết sách đúng đắn để phát triển quê hương, đất nước. Mỗi lá phiếu không chỉ dừng lại ở quyền lựa chọn cá nhân, mà còn gửi gắm trọn vẹn niềm tin của nhân dân vào năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn