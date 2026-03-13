Sau 3 kỳ điều chỉnh tăng, giá gas giảm 18.000 đồng/bình 12kg

Đây là kỳ điều chỉnh giá gas thứ 4 kể từ đầu tháng 3 đến nay, ba lần trước đều tăng - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Giá gas bắt đầu giảm sau ba kỳ điều chỉnh tăng trong tháng 3

Theo thông báo của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco Gas), mức giảm ngày 13-3 được áp dụng cho nhiều loại bình gas. Cụ thể, bình 6kg giảm 9.000 đồng, bình 12kg giảm 18.000 đồng, bình 22kg giảm 33.000 đồng, bình 25kg giảm 37.500 đồng, bình 45kg giảm 67.500 đồng và bình 50kg giảm 75.000 đồng.

Đó cũng là mức giá giảm được Công ty cổ phần năng lượng Long Yin Long An áp dụng từ ngày hôm nay 13-3. Mức giảm này được áp dụng đồng loạt trên các bình gas của nhiều thương hiệu Gas City Petro, Vinapacific Petro và Vimexco.

Tuy nhiên đại diện Long Yin Long An cho biết nguồn cung gas hiện vẫn còn gián đoạn và khan hiến.

Mức giá bán lẻ mà doanh nghiệp này niêm yết khi đến tay người tiêu dùng không vượt quá 296.000 đồng/bình 6kg, 532.500 đồng/bình 12kg, 1,085 triệu đồng/bình 22kg, 1,233 triệu đồng/bình 25kg, 1,996 triệu đồng/bình 45kg, và 2,217 triệu đồng/bình 50kg.

Theo doanh nghiệp, giá gas giảm trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước điều chỉnh hạ, kéo theo một số chi phí liên quan giảm theo. Tuy nhiên các đơn vị cũng cho biết nguồn cung LPG vẫn còn gián đoạn và hạn chế trong thời gian gần đây.

Trước đó, thị trường gas trong nước vừa trải qua nhiều đợt tăng giá liên tiếp. Chỉ trong tháng 3, giá gas bán lẻ từng tăng thêm khoảng 40.000 đồng đối với bình 12kg, chủ yếu do giá nhiên liệu thế giới tăng và tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Nguồn cung khan hiếm, doanh nghiệp đề xuất chiết 4kg gas trong bình 12kg

Tại buổi làm việc cùng Sở Công Thương TP.HCM vào ngày 10-3, ông Trần Anh Dũng, Phó tổng giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (Gas South), thông tin đảm bảo nguồn cung khí gas đến hết ngày 20-3.

Theo tính toán của ông Dũng, lượng LPG tồn kho tại 4 kho chứa của Gas South hiện khoảng 1.601 tấn trên tổng dung tích 8.100 tấn, cùng 205 tấn tại 17 trạm nạp. Hiện mức hàng tồn kho của doanh nghiệp luôn ở mức thấp, một phần lý do đến từ việc nguồn cung thiếu hụt, trong khi nhu cầu thị trường có phần tăng. Nhu cầu tiêu thụ trong tháng 3 tại TP.HCM và khu vực lân cận khoảng 4.500 tấn, trong khi khả năng cung ứng hiện tại của doanh nghiệp chỉ đạt 75 - 80%.

Ông Dũng cho hay, việc nguồn LPG tại khu vực phía Nam hiện đều phụ thuộc phần lớn vào hai nhà cung cấp là Hyosung Vina và PVGas Trading. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, hai đơn vị này chưa thông tin chính thức về kế hoạch giao hàng cho tháng 4 và 5.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, doanh nghiệp đã triển khai chiết nạp bình gas 12kg xuống loại 8kg để phân bổ nguồn hàng cho nhiều hộ gia đình hơn. Nếu cần thiết, phương án chiết nạp xuống 6kg, thậm chí 4kg cũng có thể được áp dụng nhằm kéo dài thời gian ứng phó.

Theo ông Dũng, một bình gas 6kg có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng khoảng 1,5 tháng, còn bình 4kg khoảng một tháng. "Giải pháp này giúp phân bổ nguồn hàng hợp lý hơn, hạn chế thiếu hụt cục bộ và đảm bảo người dân vẫn có gas sử dụng", ông nói.

Trong bối cảnh giá gas tăng mạnh, một số doanh nghiệp trong ngành cho rằng chi phí đầu vào đang tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh. Theo các doanh nghiệp, nếu giá LPG thế giới tiếp tục biến động mạnh và nguồn cung hạn chế, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt cục bộ.

Sở Công Thương TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp phải công bố rõ ràng khối lượng và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, minh bạch giá cho người tiêu dùng.

Tác giả: Công Triệu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ