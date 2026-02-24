Sẽ hoàn thiện các thủ tục để khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy dịp 30/4

Chiều 24/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã có cuộc làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe về tình hình triển khai thực hiện.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài 60 km đi qua địa phận 9 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy



Dự án có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025-2029. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công trước ngày 30/4/2026.

Tuy nhiên, hiện tại UBND tỉnh Nghệ An đang chờ Chính phủ hoàn thiện về nghị quyết thực hiện để có thể tiến hành các thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế kỹ thuật…. Vì vậy, theo báo cáo của Sở Xây dựng sẽ rất khó kịp tiến độ khởi công dịp 30/4 theo kế hoạch đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án dịp 30/4 như kế hoạch đề ra (Ảnh BNA)



Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án của tỉnh bám các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết trước ngày 28/2, quyết tâm khởi công dự án dịp 30/4 như kế hoạch đã đề ra.

