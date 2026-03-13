Dự án kết cấu thép gần 1.200 tỷ của Việt Á ở Nghệ An giờ ra sao?

Ảnh minh hoạ

Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất kết cấu thép và dây cáp điện Việt Á tại CCN Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa (nay là xã Đông Hiếu), tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho CTCP Tập đoàn đầu tư Thương mại công nghiệp Việt Á (Việt Á Group) vào ngày 7/4/2023.

Mục tiêu của dự án sản xuất các sản phẩm cơ khí mạ kẽm nhúng nóng, sản xuất dây và cáp điện các loại. Dự án có công suất 10.000 tấn/năm đối với dây cáp điện và 20.000 tấn/năm đối với sản phẩm cơ khí, kết cấu thép các loại.

Diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 82.700m2 tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.128,35 tỷ đồng, trong đó vốn tự có khoảng 226 tỷ đồng, chiểm 20,03% tổng vốn đầu tư dự án. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngay được giao đất và cho thuê đất.

Dự án dự kiến hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư từ quý IV/2022 đến quý IV/2023 và tổ chức nghiệm thu tổng thể toàn bộ nhà máy và dây chuyển công nghệ, hoàn công đưa công trình vào hoạt động vào quý 4/2025. Dự kiến là vậy, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thể triển khai theo đúng tiến độ

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An cho biết, tính từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã Đông Hiếu chưa nhận được hồ sơ, báo cáo về tiến độ thực hiện dự án trên.

"Chúng tôi đã đến kiểm tra thực địa tại dự án thì thấy nhà đầu tư chưa hoàn thành việc triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt", ông Hào nói và chia sẻ, nếu dự án được triển khai xây dựng và hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ thu hút được số lượng lớn lao động (khoảng 850 lao động) và góp phần thu ngân sách cho địa phương, do đó, chúng tôi cũng rất mong nhà đầu tư sớm triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Được biết, Việt Á Group (có trụ sở tại Tòa nhà Việt Á, số 9, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội), được thành lập vào tháng 4/2005, do bà Phạm Thị Loan (SN 1962- ở Hà Nội) làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty. Ngành nghề chính của công ty này là Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Trước đây Việt Á Group có vốn điều lệ hơn 270,6 tỷ đồng, đến ngày 20/9/2022, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng.

Ngoài đại diện cho doanh nghiệp này, bà Loan còn đại diện cho Công ty TNHH Cáp Điện Việt Á, Công ty TNHH Cơ điện Việt Á.

