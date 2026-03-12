Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An triển khai dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Theo đó, ngày 11/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.



Phối cảnh dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: TTXVN



Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định; tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trình tự, thủ tục chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chính phủ cũng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công trình đối với các dự án thành phần; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án, tiếp tục nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện và rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 255/2025/QH15, bảo đảm phù hợp với quy mô, phạm vi đầu tư, điều kiện thực tế, tương tự các dự án đường bộ cao tốc đã triển khai và tuân thủ quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá tính hợp lý của phương án phân chia các Dự án thành phần, đảm bảo tuân thủ quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường theo quy định pháp luật...

Theo dự kiến, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Nậm On (kết nối vào điểm đầu quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy). Tổng chiều dài Dự án khoảng 60 km, đi qua địa phận 9 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

