Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra các điểm bỏ phiếu sớm tại xã Môn Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải gặp gỡ bà con tại Bản Mọi, xã Môn Sơn

Nghệ An có 55 khu vực được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý bỏ phiếu sớm, thuộc 31 đơn vị bầu cử, tại 12 xã miền núi, biên giới gồm: Bắc Lý – Keng Đu – Mường Típ – Na Ngoi – Mỹ Lý – Huồi Tụ – Tri Lễ – Mường Quàng – Môn Sơn – Châu Khê – Hữu Khuông – Tam Thái. Thời gian bỏ phiếu diễn ra vào ngày 13/3/2026, sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra việc niêm yết danh sách cũng như việc nắm thông tin của cử tri về các ứng cử viên được bầu tại khu vực bản Mọi

Tại xã Môn Sơn có 3 khu vực bỏ phiếu sớm là Khu vực bỏ phiếu số 6 - Bản Mọi, số 24 - bản Cò Phạt và số 25 - bản Khe Búng. Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tại 03 khu vực này là 1.199 cử tri, trong đó cử tri tại bản Cò Phạt là 319 cử tri, Khe Búng 297 cử tri, Bản Mọi 583 cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử sớm vào ngày mai (13/3/2026) của bản Mọi. Hiện nay, khu vực bỏ phiếu được bài trí rất đẹp mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc

Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn Lương Đình Việt cho biết toàn xã Môn Sơn có 25 khu vực bỏ phiếu. Tại các khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu, thông báo ngày, giờ, địa điểm bỏ phiếu sớm tại Nhà văn hóa bản và các điểm sinh hoạt cộng đồng theo đúng thời hạn quy định. Hướng dẫn cử tri thực hiện việc bỏ phiếu bảo đảm nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Đồng thời, bố trí phòng bỏ phiếu thuận tiện, bảo đảm bí mật khi viết phiếu; giữ gìn an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra bỏ phiếu.

Những ngày này, địa phương đã tăng cường thời lượng tuyên truyền bảo đảm nội dung rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Chỉ đạo bầu cử xã cũng đã phối hợp với Trưởng bản, Bí thư chi bộ, người có uy tín đến từng hộ gia đình thông báo, vận động; giải thích cụ thể về thời gian, địa điểm và quy trình bỏ phiếu sớm, bảo đảm không để sót cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi một số nội dung cần lưu ý về công tác bầu cử trên địa bàn xã Môn Sơn

Qua kiểm tra thực tế tại điểm bỏ phiếu bản Mọi, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự chủ động của bản Mọi cũng như xã Môn Sơn trong triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức phục vụ bầu cử tại cơ sở trong việc chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử, đặc biệt là sẵn sàng cho ngày hội sớm vào ngày mai (13/3/2026).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương có biện pháp hỗ trợ người dân trong quá trình bỏ phiếu do ốm đau, bệnh tật hoặc lý do khác đột xuất không thể tự đi bỏ phiếu; đảm bảo an toàn cho cử tri trong quá trình đi đến điểm bỏ phiếu; vận động 100% cử tri đi bầu cử và chấp hành nghiêm túc các quy định trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử và hoàn thành nghĩa vụ bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Tại các điểm bầu cử cần tạo cảnh quan đẹp, sạch sẽ; đảm bảo công tác bỏ phiếu đúng quy trình quy định, không gây mất an ninh trật tự; chú ý hệ thống điện, đường, trường, trạm phải đảm bảo tốt, phục vụ hiệu quả công tác bầu cử.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đến việc lựa chọn cây, con phù hợp để phát triển mô hình kinh tế hiệu quả; bà con dân bản phải luôn cố gắng vươn lên, chăm chỉ làm ăn để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

*/Cũng tại xã Môn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra vị trí được lựa chọn xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn ở bản Nam Sơn.

Khu đất đề xuất thực hiện dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Môn Sơn có diện tích 5,0 ha và có khả năng mở rộng thêm nếu có nhu cầu. Toàn bộ diện tích khu đất là đất sản xuất nông nghiệp được giao cho hộ gia đình, cá nhân quản lý. Xã đã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trường liên cấp; đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án trường Liên cấp; đến nay đã tổ chức họp dân và ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 19/01/2026 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trường nội trú liên cấp tại xã Môn Sơn

Theo đại diện Chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, để đắp nền trường liên cấp cần khối lượng đất rất lớn (khoảng 65.000 khối đất rời), tuy nhiên trên địa bàn xã không có mỏ đất được cấp phép. Nếu lấy đất ở mỏ đất nơi gần nhất (ở xã Đỉnh Sơn) thì quãng đường vận chuyển rất xa, khoảng 40 km; đồng thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ, môi trường và gây hư hỏng đường nội thôn, xã trên địa bàn.

Lãnh đạo địa phương và Chủ đầu tư dự án báo cáo vướng mắc trong việc khai thác mỏ đất san lấp

Xã và Chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định về vị trí, diện tích, khối lượng khai thác đất; đồng thời hướng dẫn về thủ tục nộp thuế, quản lý khối lượng khai thác theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Môn Sơn kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Lắng nghe kiến nghị của Chủ đầu tư, ngay tại công trường thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã điện thoại chỉ đạo Giám đốc Sở TN&MT tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc cấp mỏ đất khai thác phục vụ san lấp mặt bằng

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, trong đó lưu ý về vấn đề cấp phép khai thác mỏ đất, đá, vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu san lấp mặt bằng thực hiện dự án. Ngay trong ngày mai (13/3/2026) cho phép Chủ đầu tư được khai thác mỏ đất tại đồi Bắc Sơn cách công trình khoảng 01 km để thực hiện dự án.

Nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm, phải hoàn thành theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tô Lâm đưa vào hoạt động trước ngày 30/8/2026 do đó phải được ưu tiên tạo mọi điều kiện để triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc khai thác mỏ đất này chỉ phục vụ cho công trình xây dựng Trường liên cấp nội trú, không được phép đưa ra ngoài; đồng thời đề nghị Chủ đầu tư vừa khai thác vừa hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Quá trình khai thác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường...

*/Trong chuyến làm việc tại xã Môn Sơn, chiều tối nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải lắng nghe Trung tá Nguyễn Lương Dũng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Môn Sơn báo cáo công tác quản lý, bảo vệ đường biên do Đồn phụ trách

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm hỏi, động viên và chia sẻ những vất vả, khó khăn với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới; đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ trong Đồn gắn bó mật thiết với địa phương để cùng tổ chức thành công cuộc bầu cử; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn

