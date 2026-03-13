Hãng tin Fars: Vợ cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei vẫn còn sống

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, vợ cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - Ảnh: X

Theo Hãng thông tấn Fars News Agency (Fars News Agency) của Iran, thông tin cho rằng bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh - vợ cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - đã qua đời là "không chính xác". Tuy nhiên, hãng tin không cung cấp thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của bà.

Hãng tin Fars News Agency được thành lập năm 2002-2003, trụ sở tại Tehran, phát tin bằng tiếng Ba Tư và nhiều ngôn ngữ khác như Anh, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là hãng tin bán chính thức, thân cận với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - IRGC.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng ông Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành ngày 28-2. Sau sự kiện này, các báo cáo ban đầu cũng nhận định vợ ông nằm trong số các nạn nhân của những đợt không kích.

Một số nguồn tin truyền thông địa phương còn cho biết nhiều thành viên khác trong gia đình ông - gồm con gái, con rể, con dâu và một người cháu - cũng được cho là đã thiệt mạng.

Bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, 79 tuổi, kết hôn với ông Khamenei năm 1964. Bà từ lâu được biết đến là người sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Trong tuyên bố đầu tiên trên cương vị lãnh tụ tối cao, ông Mojtaba Khamenei - con trai cố lãnh tụ Ali Khamenei - cam kết trả đũa cho những người Iran thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo mới của Iran cũng đề cập lập trường của Tehran, nhấn mạnh khả năng đóng cửa eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép với các đối thủ.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn