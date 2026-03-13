Lừa đảo sẽ không còn “đất sống” trên Facebook và Messenger?

Công ty mẹ của Facebook và Messenger, Meta, đang nỗ lực mạnh mẽ trong việc chống lại các hoạt động lừa đảo trên các nền tảng của họ thông qua việc triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Đặc biệt, công ty đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ trên hai dịch vụ phổ biến của mình nhằm làm cho việc lừa đảo trở nên khó khăn hơn.

AI giúp Meta phát hiện lừa đảo trước khi người dùng mắc bẫy

Các công cụ AI mới được thiết kế để ngăn chặn các vụ lừa đảo trước khi người dùng trở thành nạn nhân. Theo đó, Facebook sẽ hiển thị cảnh báo khi người dùng gửi hoặc nhận yêu cầu kết bạn từ các tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, chẳng hạn như tài khoản không có bạn chung hoặc thông tin vị trí không khớp.

Ứng dụng Messenger cũng được nâng cấp với tính năng phát hiện lừa đảo mở rộng ra nhiều quốc gia hơn. Khi một cuộc trò chuyện với người liên lạc mới có dấu hiệu cảnh báo, như các lời mời làm việc không được yêu cầu, Messenger sẽ gắn cờ và hỏi người dùng có muốn AI xem xét cuộc trò chuyện hay không. Nếu phát hiện lừa đảo, người dùng sẽ nhận được thông tin chi tiết về những điều cần chú ý, cùng tùy chọn để chặn hoặc báo cáo tài khoản đó.

Không chỉ Facebook và Messenger

Trong lĩnh vực quảng cáo, Meta đang mở rộng chương trình xác minh nhà quảng cáo với mục tiêu đến cuối năm 2026, 90% doanh thu quảng cáo sẽ đến từ các nhà quảng cáo đã được xác minh, tăng từ mức 70%. Kết quả là, việc chạy quảng cáo gian lận trở nên khó khăn hơn.

Meta đang nỗ lực khiến các ứng dụng của mình an toàn hơn

Ngoài việc phát triển công nghệ, Meta cũng đang hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá các hoạt động lừa đảo trên toàn cầu. Trong một chiến dịch phối hợp với FBI, Bộ Tư pháp Mỹ và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Meta đã vô hiệu hóa hơn 150.000 tài khoản liên quan đến các trung tâm lừa đảo và góp phần vào 21 vụ bắt giữ. Năm ngoái, công ty đã gỡ bỏ hơn 159 triệu quảng cáo lừa đảo, trong đó 92% bị gỡ bỏ trước khi có ai báo cáo. Hơn 10,9 triệu tài khoản trên Facebook và Instagram có liên quan đến các trung tâm lừa đảo cũng đã bị xóa.

Với sự phát triển của AI, các chiêu trò lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi và dễ dàng thuyết phục hơn. Việc tích hợp thêm các lớp bảo vệ vào các ứng dụng được hàng tỉ người sử dụng sẽ giúp giảm thiểu đáng kể khả năng người dùng bị nhắm mục tiêu trên Facebook và Messenger.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn