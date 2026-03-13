Xe tải bốc cháy trên Đường tỉnh 562, Quảng Trị

Vào khoảng 4 giờ rạng sáng nay (12/3), trên Đường tỉnh 562 đoạn qua địa bàn xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra một vụ cháy ô tô tải.

Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xe tải bị ngọn lửa thiêu rụi

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 2 vợ chồng đang chở các mặt hàng đi giao cho các cửa hàng tạp hóa. Sau đó chiếc xe bốc cháy dữ dội. Rất may, 2 người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi phát hiện cháy, chủ xe đã cố gắng tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ phần đầu và thân xe, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Xe tải bốc cháy dữ dội

Theo thông tin ban đầu, phương tiện này thuộc sở hữu của 1 người dân ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được làm rõ.

