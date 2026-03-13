Nóng: Phát hiện gần 2.000 tấn ruốc giá rẻ không nguồn gốc, đang được bày bán tràn lan

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 12/3, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hương Hà và hộ kinh doanh Lê Hữu Cường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường nhà chức trách thu giữ khoảng 1.900 kg thực phẩm khô gồm ruốc gà, ruốc lợn, hành phi cùng nhiều loại nguyên liệu pha chế và hơn 600 gói đồ ăn vặt. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có tem nhãn, không ghi hạn sử dụng và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Những thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc

Qua rà soát cơ quan chức năng nhận thấy mức giá bán của ruốc thành phẩm thấp bất thường so với giá nguyên liệu trên thị trường. Chủ cơ sở khai nhận ruốc heo được bán với giá từ 105.000 đến 165.000 đồng mỗi kg, thấp hơn cả giá thịt heo tươi hiện nay.

Theo khảo sát, giá lợn hơi đang dao động khoảng 61.000–65.000 đồng/kg, trong khi thịt heo bán lẻ trên thị trường ở mức 150.000-170.000 đồng/kg. Với quy trình chế biến thông thường, cần khoảng 3 kg thịt tươi mới làm được 1 kg ruốc thành phẩm, nên mức giá bán như trên được đánh giá là không hợp lý.

Lực lượng chức năng nhận định để hạ giá thành xuống thấp như vậy, cơ sở có thể đã sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, pha trộn các loại ruốc khác nhau hoặc bổ sung phụ gia không rõ nguồn gốc nhằm tăng trọng lượng và giảm chi phí sản xuất.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hà Thị Thùy Vân là đại diện hộ kinh doanh đã thừa nhận số ruốc gà và ruốc heo được thu mua trôi nổi trên thị trường. Bà cũng khai nhận trong quá trình kinh doanh có việc trộn ruốc gà vào ruốc heo để bán ra nhằm thu lợi nhuận cao hơn.

Theo cảnh báo từ cơ quan chuyên môn, các loại thực phẩm khô không rõ nguồn gốc thường có nguy cơ nhiễm vi khuẩn, nấm mốc hoặc chứa chất bảo quản vượt mức cho phép. Việc sử dụng trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt với trẻ em, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng các loại đồ ăn vặt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn thực phẩm có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng và mua tại các cơ sở uy tín để tránh rủi ro cho sức khỏe.

Tác giả: Phương Anh

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn