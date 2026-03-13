Học viện Tài chính quy đổi IELTS 5.5 thành 9 điểm tiếng Anh

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2026 - Ảnh: AOF

Ngày 12-3, Học viện Tài chính công bố ba phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét kết hợp học bạ với các thành tích khác; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Đáng chú ý, với phương thức xét kết hợp, học viện chia thành ba nhóm:

Nhóm 1, xét thí sinh có xếp loại học tập 3 năm THPT đạt loại tốt và có một trong các thành tích vượt trội như: chứng chỉ IELTS từ 7.0, hoặc TOEFL iBT (trước 2026) đạt từ 100 điểm, TOEFL iBT (từ năm 2026) đạt 5 điểm; hoặc SAT từ 1.450 điểm hoặc ACT từ 31 điểm.

Hoặc thí sinh đoạt giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do bộ tổ chức, hoặc đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn toán, lý, hóa, tin, tiếng Anh, ngữ văn.

Nhóm 2, xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt, có một trong các thành tích như sau:

Đoạt giải nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố một trong các môn toán, lý, hóa, tin, tiếng Anh, văn.

Hoặc thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm, hoặc TOEFL iBT (trước năm 2026) đạt từ 55 điểm, hoặc TOEFL iBT (từ năm 2026) đạt từ 3.5 điểm, hoặc SAT từ 1.050 điểm, hoặc ACT từ 22 điểm.

Nhóm 3, xét thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc xếp loại học tập 3 năm bậc THPT đạt loại tốt (thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2025 có xếp loại học tập đạt loại giỏi trở lên).

Học viện Tài chính cho phép thí sinh được quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 môn tiếng Anh, trong đó học viện chấp nhận quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5.5 tương ứng từ 9 điểm trở lên.

Hiện, nhiều trường đại học chấp nhận quy đổi IELTS từ mức 5.0, trong đó tại Trường đại học Ngoại thương, Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Trường đại học Bách khoa TP.HCM thí sinh có IELTS 7.0 mới được quy đổi thành 9 điểm tiếng Anh.

Riêng Học viện Nông nghiệp Việt Nam chấp nhận quy đổi IELTS từ 4.0, thí sinh có IELTS 5.5 thành 9 điểm, 6.0 là 10 điểm.

Bảng điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo thang điểm 10 của Học viện Tài chính như sau:

Bên cạnh đó, học viện còn quy đổi giải học sinh giỏi theo thang điểm 10. Bảng quy đổi như sau:

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đăng ký chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế hoặc ngành ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn được xét tuyển theo các tổ hợp A01, D01, D07, X26; các ngành/chương trình đào tạo còn lại và chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân DDP (Dual Degree Programme) được xét tuyển theo các tổ hợp A00, A01, D01, D07, X06, X26.

Về ngưỡng đầu vào, trường đưa ra mức điểm sàn xét tuyển 19 với chương trình chuẩn, từ 20 với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và chương trình liên kết đào tạo.

Năm 2026-2027, học viện dự kiến học phí cho chương trình chuẩn từ 25 - 35 triệu đồng/năm; chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế từ 50 - 55 triệu đồng/năm; chương trình theo diện đặt hàng từ 33 - 55 triệu đồng/năm; chương trình đào tạo liên kết từ 75 - 80 triệu đồng/năm.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn