Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh Quý I năm 2026

Tại Hội nghị, đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Công an tỉnh trong Quý I năm 2026. Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong Quý I năm 2026, lực lượng Công an Nghệ An chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; đấu tranh quyết liệt với tội phạm; triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đặc biệt đã tập trung lực lượng, lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh, bảo vệ an toàn các hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị - xã hội lớn trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc đánh giá, xếp loại Lãnh đạo phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, bảo đảm phản ánh đúng thực chất kết quả công tác của từng cá nhân. Đồng chí đề nghị đại biểu khi tham gia bỏ phiếu đánh giá cần phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đinh Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh trong Quý I năm 2026

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu đánh giá

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín đánh giá, đề nghị xếp loại đối với từng đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh theo quy định.

Tác giả: Phạm Thủy – Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn