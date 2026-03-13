Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã: Con Cuông, Nam Đàn, Vạn An, Kim Liên

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm hỏi bà con thôn Tiến Thành, xã Con Cuông

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra điểm bầu cử tại Nhà văn hóa thôn Tiến Thành

Tại xã Con Cuông, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu ở Nhà Văn hóa thôn Tiến Thành và thôn Tân Lập. Nhiệm kỳ 2026 – 2031, trên địa bàn xã Con Cuông được bầu 25 đại biểu HĐND xã, số người ứng cử là 42 người. Tổng số cử tri niêm yết tại thời điểm ngày 12/3/2026 là 15.379 cử tri. Riêng tại thôn Tiến Thành có 665 cử tri, thôn Tân Lập có 266 cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi một số nội dung cho công tác bầu cử với cán bộ thôn Tiến Thành

Bí thư Đảng ủy xã Con Cuông Nguyễn Hoài An cho biết: Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu tại 36 khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định, Ủy ban bầu cử xã đã xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Tân Lập

Lực lượng đoàn viên thanh niên thôn Tân Lập thể hiện quyết tâm trong việc góp phần tổ chức thanh công cuộc bầu cử

Lực lượng Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; đảm bảo an toàn các điểm bỏ phiếu, an toàn tài liệu, con dấu, hòm phiếu; không để xảy ra tình huống phức tạp, góp phần tổ chức cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, xóm Nam Thung, xã Vạn An

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Vạn An. Lãnh đạo xã Vạn An cho biết, tổng số cử tri trên địa bàn khi niêm yết danh sách là 32.167 cử tri; sau khi niêm yết các xóm rà soát điều chỉnh giảm các trường hợp không bỏ phiếu tại địa bàn và bổ sung cử tri, đến thời điểm hiện tại số lượng cử tri bỏ phiếu trên địa bàn xã là 26.409 cử tri, trong đó tại 02 điểm kiểm tra: xóm Bắc Thung có 751 cử tri, Nam Thung có 611 cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi về quy trình bỏ phiếu bầu cử đảm bảo đúng quy định tại điểm bỏ phiếu xóm Bắc Thung, xã Vạn An

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa xóm Nam Thung, xã Vạn An

UBND xã phối hợp với Công an xã thực hiện in thẻ cử tri trên phần mềm và bàn giao thẻ cử tri đến Tổ bầu cử để thực hiện việc sắp xếp thẻ cử tri theo hộ gia đình, theo tổ tự quản và thực hiện phát thẻ cử tri cho cử tri từ ngày 05/3/2026 đến ngày 12/3/2026 theo quy định. Đồng thời chỉ đạo 35 Tổ bầu cử làm giấy mời đến các hộ gia đình sáng 15/03/2026 đến các điểm nhà văn hóa để bầu cử.

Đoàn kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại Nhà văn hóa xóm Thống Nhất, xã Nam Đàn. Khu vực này có 379 cử tri tham gia bỏ phiếu

Đoàn kiểm tra công tác tại xóm Ngũ Liên Châu, xã Nam Đàn. Dù cơ sở vật chất tại Nhà văn hóa Ngũ Liên Châu còn đơn sơ, nhưng công tác chuẩn bị bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bài bản

Trong sáng nay, Đoàn cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Nam Đàn. Toàn xã Nam Đàn có 23 điểm bầu cử với hơn 14.600 cử tri.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức phục vụ bầu cử tại cơ sở trong việc chuẩn bị các điều kiện cho “Ngày hội non sông” vào ngày 15/3/2026. Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng khi Ngày bầu cử được cử tri và Nhân dân phấn khởi đón đợi; thông tin về các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được cử tri tìm hiểu, nắm vững để lựa chọn... Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, trang trí khánh tiết các điểm bầu cử rất đẹp tạo không khí vui tươi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương có phương án hỗ trợ kịp thời đối với cử tri do ốm đau, bệnh tật hoặc lý do khác đột xuất không thể tự đi đến điểm bỏ phiếu; vận động 100% cử tri đi bầu cử và chấp hành nghiêm túc quá trình diễn ra cuộc bầu cử và hoàn thành nghĩa vụ bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Tại các điểm bầu cử cần được vệ sinh sạch sẽ; đảm bảo công tác bỏ phiếu đúng quy trình quy định, không gây mất an ninh trật tự; chú ý hệ thống điện, đường, trường, trạm phải đảm bảo tốt, phục vụ hiệu quả công tác bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra điểm giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy đi qua xóm Văn Bình, xã Nam Đàn

Cũng nhân chuyến công tác này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã lắng nghe và chỉ đạo giải quyết những ý kiến đề xuất của địa phương liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; xây dựng quy hoạch khu tập kết rác thải sinh hoạt; xây dựng hạ tầng Nhà văn hóa; quy hoạch bảo tồn các di tích lịch sử...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn