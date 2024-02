Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 ước tăng 5,96% so với cùng kỳ

Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp

Tháng 02/2024, bà con nông dân tập trung gieo cấy lúa và trồng các loại rau màu vụ Xuân đảm bảo tiến độ. Tính đến ngày 15/02/2024, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 124.070,46 ha, tăng 1,03% so với cùng kỳ năm 2023.

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 3/2024

Diện tích trồng rừng tập trung tháng 02/2024 ước đạt 1.763 ha, tăng 9,5%; lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 3.100 ha, tăng 2,48%. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng Tết trồng cây năm 2024, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Tổng sản lượng thủy sản tháng 02/2024 ước đạt 14.238,9 tấn, tăng 1,85% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 8.726 tấn, tăng 1,84%; sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 5.512,9 tấn, tăng 1,86%. Lũy kế 02 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 31.797,1 tấn, tăng 2,75% so với cùng kỳ.

Trong tháng, tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thành công tác thẩm định một số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023; đồng thời triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị. Các địa phương, đơn vị tổ chức ra quân, phát động phong trào thực hiện Chương trình xây dựng NTM ngay từ đầu năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02 ước tăng 5,96% so với tháng 02/2023. Hàng hóa phục vụ người dân dịp Tết dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, không có hiện tượng khan hiếm, thiếu hàng, tăng giá đột biến. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 ước đạt 11.931,6 tỷ đồng, tăng 42,77%; lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 24.294,2 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Dự ước tháng 02/2024, lượng khách du lịch đạt 750.000 lượt; trong đó khách lưu trú đạt 450.000 lượt, khách quốc tế đạt 7.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.980 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 752 tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm, lượng khách du lịch ước đạt 1,35 triệu lượt, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách lưu trú 800.000 lượt, khách quốc tế 14.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.541 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.355 tỷ đồng, bằng 135% so với cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm ước thực hiện 4.224,7 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán và bằng 144,8% cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương 02 tháng ước thực hiện 7.416 tỷ đồng, đạt 20,5% dự toán.

Tính đến ngày 31/01/2024, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 8.585,59 tỷ đồng, đạt 95,04%/KH giao đầu năm; trong đó, vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 5.217,731 tỷ đồng, đạt 93,44%. Tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động các dự án: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76; Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ)…

Trong tháng 02/2024 (tính đến ngày 22/02/2024), cấp mới cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư 7.635,9 tỷ đồng; điều chỉnh 06 lượt dự án, trong đó có 01 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng 1,9 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 7.637,8 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thành lập mới 365 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký thành lập 4.592 tỷ đồng; có 259 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong kỳ, bằng 88,09% so với cùng kỳ năm 2023.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong tháng, các cấp, các ngành đã quan tâm đến việc tổ chức vui Xuân, đón Tết cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em không nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện thăm, tặng quà Tết Nguyên đán cho các đơn vị và đối tượng từ ngân sách với tổng kinh phí hơn 218 tỷ đồng. Hoàn thành việc cấp 1.080.255 kg gạo cứu đói dịp Tết cho 16.469 hộ với 72.017 nhân khẩu tại 08 huyện. Đặc biệt, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, Nghệ An đã thực hiện rất hiệu quả công tác kêu gọi, vận động các nguồn lực từ xã hội. Thông qua Chương trình “Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn năm 2024”, có 237 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Chương trình với tổng giá trị tiền, hàng quy đổi hơn 144,9 tỷ đồng.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ theo kế hoạch, tập trung những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm mà dư luận quan tâm.

Tuy nhiên, về lĩnh vực công nghiệp, lũy kế 2 tháng đầu năm, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực dự kiến có mức tăng trưởng giảm so với cùng kỳ như: Điện sản xuất 500 triệu KWh, giảm 2,06%; xi măng 1.372 nghìn tấn, giảm 13,68%; sợi các loại 1.000 tấn, giảm 7,92%... Về lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 2 mặc dù tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023 nhưng giảm so với tháng 01/2024 (giảm 2,34%, trong 12 nhóm hàng hoá chỉ duy nhất nhóm lương thực thực phẩm tăng 2,87%, 11 nhóm còn lại giảm từ 2%-11%).

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn