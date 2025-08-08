Tỷ phú phát ngôn "người nghèo không giàu được vì lười biếng” là ai?

Theo Sohu, Điền Bắc Thần là con nhà “trâm anh thế phiệt” thứ thiệt. Cả cha và mẹ ông đều xuất thân từ gia đình giàu có danh tiếng ở Hong Kong, Trung Quốc.

Từ nhỏ, Điền Bắc Thần theo học tại các trường tư thục đắt đỏ, sống trong nhung lụa và được tiếp cận nền giáo dục tinh hoa. Sau này, ông tốt nghiệp Đại học Harvard và tiếp quản sự nghiệp kinh doanh lừng lẫy của gia đình.

Phát ngôn gây tranh cãi

Không thỏa mãn với những gì sẵn có, Điền Bắc Thần quyết định tự mình khởi nghiệp. Bằng tài năng và các mối quan hệ tích lũy từ trước, doanh nghiệp của Điền Bắc Thần nhanh chóng phát triển. Ông từng giữ chức Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Cửu Long - Quảng Đông, ghi dấu ấn với phong cách lãnh đạo cứng rắn và hiệu quả.

Điền Bắc Thần xuất thân là con nhà “trâm anh thế phiệt”. Ảnh: Sohu

Ngoài sự nghiệp thành công, tỷ phú họ Điền còn nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn đến mức lạnh lùng. Ông từng thẳng thắn tuyên bố: "Lý do khiến người nghèo mãi rơi vào cảnh khốn cùng, mãi không giàu lên được là vì họ lười biếng!"

Phát ngôn của ông trở thành tâm điểm của những tranh cãi nảy lửa trong dư luận.

Chủ tịch xuống phố dọn rác

Để chứng minh quan điểm của mình, ông quyết định hóa thân thành lao công trong vòng 5 ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 48 tiếng, người đàn ông từng sống trong nhung lụa đã phải cuốn gói bỏ cuộc. Không phải vì thể chất không chịu nổi mà vì niềm tin cũ kỹ vào công thức “nỗ lực = đổi đời” bị hiện thực “nghiền nát” không thương tiếc.

Điền Bắc Thần được đưa đến sống trong căn phòng “chuồng chim” chưa đến 2m2, đầy gián, ẩm mốc và chật hẹp đến mức phải ngủ ngồi.

Công việc chính của Điền Bắc Thần là dọn vệ sinh các tuyến phố trung tâm với thu nhập chỉ 50 đô la Hồng Kông (khoảng 166.000 đồng)/ngày trong khi giá thuê phòng lên tới 1.350 đô la Hồng Kông/tháng (khoảng 4,5 triệu đồng).

Trải nghiệm 48 giờ làm “người nghèo” khiến Điền Bắc Thần thay đổi thế giới quan. Ảnh: Sohu

Sáng hôm sau, ông theo chân một bác lao công đến nơi làm việc từ 6h sáng. Vì nhà trọ ở xa trung tâm nên phải bắt xe buýt đêm từ 4h để kịp giờ làm. Vé xe hai chiều chiếm tới 26% thu nhập trong ngày. Trớ trêu thay, chính vị tỷ phú này từng là người ủng hộ chính sách tăng giá vé công cộng thời còn là lãnh đạo cao nhất của hệ thống đường sắt Hồng Kông.

Khi đói, Điền Bắc Thần tìm đến cửa hàng tiện lợi nhưng không thể mua nổi một hộp cơm rẻ nhất. Ông đành cầm 15 đô la Hồng Kông (khoảng 50.000 đồng) còn sót lại để mua chiếc sandwich khô và ngồi uống với nước máy.

Ông bỏ cuộc sau 48 tiếng vì không thể chịu nổi thực tế. Điền Bắc Thần thừa nhận: "Chỉ sau 48 giờ làm lao công, tôi mới hiểu: Không phải cứ nỗ lực là sẽ thành công. Ở nơi này, có những con người chỉ muốn tồn tại thôi cũng đã phải dốc cạn sức lực".

Tư duy kinh doanh nhân văn hơn

Sau thử thách này, Điền Bắc Thần không còn là doanh nhân mang phong cách “lạnh lùng kỹ trị” như trước. Trên cả thương trường và chính trường Hồng Kông, ông bắt đầu chuyển hướng, quan tâm nhiều hơn đến chính sách phúc lợi và công bằng xã hội.

Điền Bắc Thần chuyển hướng, quan tâm nhiều hơn đến chính sách phúc lợi và công bằng xã hội. Ảnh: Baidu

Năm 2018, tỷ phú Điền Bắc Thần đề xuất xây thêm nhà vệ sinh công cộng cho phụ nữ - điều từng bị xem là “vấn đề phụ”.

Năm 2024, Điền Bắc Thần lên tiếng kêu gọi điều chỉnh lại giá vé giao thông công cộng sao cho phù hợp với thu nhập của người lao động.

Đặc biệt, khi được hỏi về tư tưởng “tự lực vươn lên” mà ông từng đề cao, Điền Bắc Thần trả lời thẳng thắn: “Nếu không có sự hậu thuẫn của gia đình, tôi có lẽ cũng chỉ là một người chen chúc trong căn phòng ẩm thấp ấy”.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn