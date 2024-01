Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2024 ước tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2023

Triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với tinh thần và quyết tâm cao nhất

Triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến kế hoạch năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định triển khai thực hiện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2024, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. Trên cơ sở các Quyết định của UBND tỉnh và Thông báo chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2024, các huyện, thành phố, thị xã đã kịp thời giao chỉ tiêu đến các phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, gồm 06 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 178 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các sở, ngành; đồng thời, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2024 theo từng quý và cả năm; thành lập 05 Tổ công tác để chỉ đạo các ngành, lĩnh vực nhằm thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Về phát triển kinh tế, tính đến ngày 15/01/2024, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông ước đạt 40.167,57 ha, tăng 0,25% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/01/2024, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân 2024 toàn tỉnh ước tính đạt 12.285,07 ha, đạt 61,99% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp và hộ dân đang tập trung chăm sóc, thu hoạch một số cây ăn quả như cam, quýt, bưởi… để phục vụ Tết Nguyên đán; chuẩn bị thu hoạch chè búp tươi vụ Xuân…

Trong tháng, đã tập trung hoàn thành công tác thẩm định một số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, đồng thời triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị, phát động phong trào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 2024 ngay từ đầu năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2024 ước tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2024 ước đạt 12.985,3 tỷ đồng, tăng 7,15% so với tháng trước, tăng 18,78% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Công Thương đã tập trung theo dõi tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết; chỉ đạo các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết nguyên đán. Kim ngạch xuất khẩu tháng 01/2024 ước đạt 180 triệu USD, tăng 12,5% so với kim ngạch cùng kỳ năm 2023; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 170 triệu USD, tương đương kim ngạch cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượt khách du lịch tháng 01/2024 ước đạt 600 nghìn lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.562 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 603 tỷ đồng, bằng 136% so với cùng kỳ năm 2023.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01/2024 ước thực hiện 1.687 tỷ đồng, đạt 10,6% dự toán, bằng 92,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 1.600 tỷ đồng, đạt 11% dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 87,1 tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán và tăng 25,1% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương tháng 01/2024 ước thực hiện 3.341 tỷ đồng, đạt 9,3% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 856 tỷ đồng, đạt 9,4% dự toán; chi thường xuyên ước thực hiện 2.404 tỷ đồng, đạt 9,1% dự toán.

Trong tháng 01/2024, tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Tính đến ngày 20/01/2024, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 7.869,165 tỷ đồng, đạt 87,11%; trong đó, vốn đầu tư công tập trung đã giải ngân 4.708,904 tỷ đồng, đạt 84,33%.

Trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 06 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2.169,5 tỷ đồng; điều chỉnh 08 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn cho 01 dự án với tổng mức đăng ký tăng 15 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 2.184,5 tỷ đồng. Trong tháng, đã thành lập mới 200 doanh nghiệp (tăng 43,88% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 2.753 tỷ đồng; có 198 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trong kỳ.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được triển khai, quản lý chặt chẽ, hiệu quả...

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực

Ngành Giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai các nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023-2024. Công tác khám, chữa bệnh tại các tuyến được chỉ đạo tổ chức tốt; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Tổ chức Chương trình Tết Vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn năm 2024, tại chương trình có 219 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ Chương trình với tổng giá trị kinh phí, quà tết hơn 141,36 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025.

Thực hiện tốt công tác đăng ký đất đai, đăng ký biến động đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, do diễn biến bất thường của thời tiết nên tiến độ sản xuất và diện tích một số cây trồng vụ Đông 2023 chưa đạt kế hoạch đề ra như: cây lạc diện tích gieo trỉa đạt 82,1% kế hoạch, cây ngô diện tích gieo trồng đạt 93,07% kế hoạch…. Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Tình hình buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép các loại pháo trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.

