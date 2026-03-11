Petrolimex sẵn sàng hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu cung cấp cho thị trường

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, sáng 9/3, tại buổi tiếp xúc với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 10 và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 30, cử tri phường Thới An băn khoăn khi giá xăng dầu tăng cao và đề nghị những người ứng cử với nhiệm vụ hiện tại, góp thêm giải pháp bình ổn thị trường.

Trao đổi với cử tri vấn đề xăng dầu, người ứng cử ĐBQH Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, sẽ tham mưu Chính phủ đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tham mưu các chính sách điều hành để phản ứng linh hoạt hơn với diễn biến toàn cầu, thúc đẩy các chính sách dài hạn như tăng dự trữ năng lượng.

Ông Thanh cam kết trong thời gian tới, Petrolimex có thể hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu, đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

Dẫn từ báo Sức khoẻ và đời sống, theo ông Phạm Văn Thanh, xung đột tại Trung Đông, đặc biệt giữa Mỹ, Israel và Iran, đã làm gián đoạn nguồn cung xăng dầu, đẩy giá dầu thế giới tăng cao và nhanh chóng tác động đến thị trường xăng dầu trong nước.

Trước tình hình đó, để bảo đảm nguồn cung xăng dầu, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm góp phần ổn định thị trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang đề xuất xây dựng nghị định sửa đổi mức thuế và suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, theo ông Thanh, quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách này cần thêm thời gian.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đề xuất tăng dự trữ xăng dầu lên 60-90 ngày

Theo ông Phạm Văn Thanh, về lâu dài cần đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng các chính sách linh hoạt để ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

"Chúng tôi đã đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính cần đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu. Hiện nay chúng ta có dự trữ, nhưng lượng dự trữ còn thấp, khoảng 7 ngày. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất nâng năng lực dự trữ lên 60–90 ngày, đồng thời kêu gọi xã hội hóa và Petrolimex sẵn sàng tham gia", ông Thanh chia sẻ.

Người đứng đầu Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động, nguồn cung xăng dầu bị hạn chế, nhu cầu mua xăng dầu tại hệ thống Petrolimex đang có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, tập đoàn đã chủ động các giải pháp để đáp ứng nhu cầu thị trường, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung, đặc biệt tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TPHCM.

"Tôi xin hứa với cử tri có mặt tại hội trường, trong thời gian tới Petrolimex có thể hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu nhằm kịp thời cung cấp cho thị trường, đặc biệt đối với hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM", ông Phạm Văn Thanh khẳng định.

