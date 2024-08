Cháy lớn công ty gỗ ở Bình Dương

Khoảng 18h, công nhân chà nhám đang làm việc bất ngờ phát hiện lửa bùng lên ở khu vực chuyền sơn tầng 2 bên trong nhà xưởng sản xuất gỗ của Công ty cổ phần Thành Thắng Thăng Long.

Đám cháy công ty gỗ nhìn từ trên cao. Video: Mạnh Thắng

Hàng chục công nhân và bảo vệ dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa, song bất thành. Do bên trong chủ yếu gỗ, mùn cưa nên lửa bén nhanh kèm nhiều tiếng nổ lớn, cột khói bốc cao ngùn ngụt hàng trăm mét.

Cảnh sát chữa cháy Bình Dương điều động 15 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lực lượng chữa cháy đã tưới nước làm mát để tránh nguy cơ lan sang các nhà xưởng khác, đồng thời phá tường để dập lửa. Đến 19h, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chữa cháy dập lửa bên trong công ty gỗ. Ảnh: Thái Hà

Vụ cháy không gây thương vong, song toàn bộ nhà xưởng rộng chừng 1.000 m2 cùng hàng hóa, tài sản bên trong bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được xác minh.

Gần đây, các vụ cháy, nổ ở nhà máy thường xuyên xảy ra trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp sản xuất như Đồng Nai, Bình Dương. Mới đây, hôm 7/8, lửa đã thiêu rụi khu nhà xưởng hơn 13.000 m2 chứa đồ gỗ thành phẩm xuất khẩu của của Công ty TNHH Shingmark Vina trong Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Hôm 9/8, lửa thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng rộng 500 m2 ở TP Biên Hòa. Ngày 15/7, lửa bùng phát ở công ty gỗ rộng khoảng 3.000 m2 ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thiêu rụi nhiều nguyên liệu, tài sản.

