Cháy nhà 4 tầng ở phố nhà giàu Thảo Điền

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ cháy.

Ngày 13-8, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy ở phường Thảo Điền.

Khói bốc lên ngùn ngụt

Khoảng 7 giờ, đám cháy bùng lên dữ dội từ lầu 1 căn nhà 4 tầng ở hẻm 5 đường 64, phường Thảo Điền. Một số người dân thấy cháy đã chạy lên tầng thượng tìm cách thoát nạn.

Những người hàng xóm sau đó dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Theo người dân, căn nhà xảy ra cháy là căn hộ cho thuê. "Sau khi khói đen bốc lên ngùn ngụt, nhiều người trong căn nhà la hét rồi chạy tán loạn lên tầng thượng" - ông Minh (người dân) kể.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thủ Đức điều động nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát dùng xe thang đưa những người mắc kẹt bên trong nhà ra ngoài an toàn.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động