Cháy homestay trên đảo Bé, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Khoảng 19 giờ ngày 13/5/2026, tại homestay Minh Vy của ông Võ Minh Quân (53 tuổi), ở thôn Bắc An Bình (đảo Bé), đặc khu Lý Sơn xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở cùng người dân địa phương nhanh chóng triển khai chữa cháy, khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Hiện trường vụ cháy.



Đến khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đảo Bé Lý Sơn (còn gọi là đảo An Bình) nằm cách đảo Lớn khoảng 3 hải lý, thuộc đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là hòn đảo nhỏ nổi tiếng với nước biển trong xanh, bãi cát trắng và đời sống bình yên của ngư dân miền biển.

Tác giả: Thanh Thắng



Nguồn tin: Báo VOV