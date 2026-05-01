Giải chạy "Hành trình theo chân Bác - Vì An ninh Tổ quốc" năm 2026 chính thức khởi động

Dù thời tiết nắng nóng, nhưng ngay từ sáng sớm, khu vực Expo của giải đã trở thành tâm điểm của sự kiện với dòng người đông đảo check in, nhận racekit và hòa mình vào không khí lễ hội thể thao đặc biệt.

Bộ racekit mang tên “Tự hào Việt Nam” với sắc đỏ nổi bật

Bộ racekit (bộ vật phẩm mà ban tổ chức phát cho vận động viên trước khi tham gia giải chạy) mang tên “Tự hào Việt Nam” với sắc đỏ nổi bật đã được trao tận tay các runner, bao gồm: áo thi đấu, BIB gắn chip điện tử, túi racekit... Không chỉ là nơi nhận vật phẩm, Expo còn là không gian kết nối sôi nổi giữa các câu lạc bộ chạy bộ trên cả nước, nơi các runner giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp thêm động lực cho nhau trước chặng đua quan trọng.

Giải chạy năm 2026 thu hút hàng nghìn runner toàn quốc tham dự.

Giải chạy diễn ra trong hai ngày 1 và 2/5/2026 với hệ thống cự ly đa dạng, mang đến sân chơi phù hợp cho nhiều đối tượng tham gia. Ngay trong ngày khai mạc 1/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, cự ly 800m dành cho gia đình đã chính thức diễn ra, mở màn đầy sôi động cho sự kiện. Những bước chạy hồn nhiên, đáng yêu của các vận động viên nhí sánh bước cùng cha mẹ không chỉ khuấy động bầu không khí lễ hội mà còn tạo nên điểm nhấn đầy cảm xúc, tiếp thêm năng lượng trước khi các cự ly lớn hơn bước vào tranh tài.

Các vận động viên nhí tham gia chạy cự ly 800m

Những hình ảnh đầy cảm xúc ấy không chỉ góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, sôi động cho ngày hội thể thao mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện, bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ tương lai trên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống cách mạng.

Đây cũng chính là một trong những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa nhất của giải đấu, nơi thể thao trở thành sợi dây gắn kết gia đình, truyền cảm hứng sống tích cực và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ cho mỗi người tham gia.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân