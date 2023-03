Chân dung tân Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.