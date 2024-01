Cây cảnh cắt tỉa hình rồng ở Nghệ An giống… con lươn?

Tạo hình con rồng ở TP Vinh khiến nhiều người nhận xét không có tính thẩm mỹ - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày qua, nhiều người dân và du khách khi đi qua đại lộ Lê Nin hướng vào trung tâm TP Vinh, Nghệ An dành không ít lời bàn tán xung quanh hình tượng hai con rồng bằng cây cảnh.

Gần dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các nhân viên cây xanh cắt tỉa cành lá, trang trí lại các bộ phận mắt, miệng cho hai con rồng được tạo hình bằng cây gừa (còn gọi là cây si quả nhỏ, loài thực vật có hoa trong họ dâu tằm).

Vì sao hai con rồng cây xanh ở Vinh thu hút chú ý, bàn tán của nhiều người?

Theo quan sát, hai con rồng này có kích thước bằng nhau, mỗi con có chiều dài khoảng 30m, cao hơn 2m, được uốn lượn kê trên các bệ đá.

Do hai con rồng cây xanh được đặt ngay vị trí cửa ngõ của TP Vinh nên thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ông Phạm Văn Trung - 53 tuổi, ngụ phường Hưng Phúc, TP Vinh - thường hay tản bộ qua con đường này nhận xét dù đã thấy nhiều linh vật rồng ở các địa phương qua báo đài, nhưng cách làm hai con rồng ở TP Vinh nhìn lại giống con lươn, không có tính thẩm mỹ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Quốc Bảo - giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh - cho biết hai con rồng làm bằng cây xanh này đã được đặt ở ngã tư đại lộ Lê Nin - đường Nguyễn Sỹ Sách khoảng 10 năm qua. Hằng năm, công ty vẫn cho công nhân cắt tỉa, chăm sóc, tạo cảnh quan cây xanh.

"Mới đây, nhân dịp Tết Giáp Thìn, chúng tôi có cho anh em trang trí thêm cho hai con rồng này cho bắt mắt hơn. Quan điểm xấu, đẹp hoặc tưởng tượng như thế nào là của mỗi người vì con rồng không có thật", ông Bảo nói.

Nhiều hình tượng linh vật rồng đón Tết Giáp Thìn với các kiểu dáng, màu sắc được các địa phương trang trí ở các khu vực công cộng trong thời gian qua nhận được nhiều lời khen, chê của người dân.

Vào dịp Tết Nhâm Dần 2022, trên đường hoa Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, linh vật hổ ở Nghệ An được làm từ khung giấy vẽ đủ màu sắc. Sau đó, linh vật này được đơn vị làm đường hoa thu hồi vì dư luận phản ánh chưa phù hợp, nhìn "chẳng giống con hổ nào".

