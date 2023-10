Cầu Bến Thủy 3, động lực thúc đẩy phát triển vùng Nam Nghệ - Bắc Hà

Gắn kết vùng, thúc đẩy phát triển

Trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 có nêu huyện Nghi Xuân được xác định là trung tâm kinh tế phía Bắc của tỉnh này. Việc đầu tư hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, thu hút các dự án du lịch, nghỉ dưỡng ven biển, khu đô thị sinh thái, khu vui chơi giải trí, sân gofl...đã có những bước tiến mạnh mẽ, mở ra nhiều lợi thế để vùng phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh đột phá hơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Tấn Linh - Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để triển khai quy hoạch gắn với việc khai thác, phát huy vai trò, vị trí là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, liên kết trực tiếp với TP Vinh và khu vực Nam Nghệ An, huyện Nghi Xuân rất cần được tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện một số nội như: Tập trung xây dựng Nghi Xuân trở thành đô thị tăng trưởng xanh, với du lịch, dịch vụ phát triển bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử. Kết nối với thị xã Hồng Lĩnh tạo thành khu vực phát triển đô thị năng động, không gian đô thị hiện đại, giàu bản sắc, kết nối đồng bộ với TP Vinh. Hỗ trợ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, lựa chọn các đối tác phù hợp, tin cậy, có kinh nghiệm để tăng tỷ lệ lấp đầy, phát huy hiệu quả hoạt động của Khu công nghiệp Gia Lách; có kế hoạch đầu tư nâng cấp Khu du lịch Xuân Thành trở thành điểm du lịch quốc gia...

Với việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã thuộc huyện Nghi Lộc, không gian đô thị Vinh bước sang một giai đoạn phát triển mới xứng tầm hơn.

Trong khi đó, vùng phía Nam tỉnh Nghệ An gắn với phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh là TP Vinh. Đây là đô thị vào năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo Quyết định 827/QĐ-TTg, TP Vinh sẽ được xây dựng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm vùng Bắc Trung bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo...

Và gần đây, căn cứ Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất điều chỉnh phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh với việc sáp nhập thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc. Sau khi mở rộng, TP Vinh có diện tích tự nhiên 166,24 km2; dân số 575.718 người; có 36 đơn vị hành chính.

Cùng với đó, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, nêu rõ việc đưa TP Vinh mở rộng là đô thị trung tâm của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ, động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh; nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Vinh trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội...

Mở ra giai đoạn phát triển toàn diện

Tại Quyết định số 1059/QĐ -TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định ưu tiên đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy 3. Việc xây dựng cầu Bến Thủy 3 được thực hiện tại xã Hưng Hòa, TP Vinh nối với huyện Nghi Xuân qua sông Lam.

Nói về chủ trương này, ông Trần Cao Cường - Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa, TP Vinh bày tỏ, với dự án này TP Vinh nói chung, đặc biệt xã Hưng Hòa nói riêng sẽ có thêm điều kiện giao thương thuận lợi hơn với huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nhất là tạo sự giao thoa, buôn bán, đi lại giữa Nhân dân hai bên, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Nhân dân địa phương cũng đang hết sức quan tâm, kỳ vọng về dự án mang tầm phát triển này.

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh cho rằng, để phát huy hiệu quả Quy hoạch phát triển vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Lâu nay, 2 cầu Bến Thủy 1, 2 và cầu Cửa Hội mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu phát triển. Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung xây dựng huyện Nghi Xuân trở thành đô thị tăng trưởng xanh, với du lịch, dịch vụ, phát triển bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử. Việc Kết nối đồng bộ với TP Vinh tạo thành một khu vực phát triển năng động, không gian đô thị hai bên bờ sông hiện đại, giàu bản sắc cũng là mục tiêu chung của 2 tỉnh.

Với dự án cầu Bến Thủy 3 sau khi được đầu tư đưa vào khai thác sẽ giúp phía Nam Nghệ An, nhất là TP Vinh và Bắc Hà Tĩnh sẽ rút ngân khoảng cách hơn, thông thương và phát triển toàn diện về mọi mặt.

Trong Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Nghi Xuân cũng đã có kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy hiệu quả liên kết phát triển như xây dựng cầu Bến Thủy kết nối TP Vinh theo đường Nguyễn Sĩ Sách với khu vực Xuân Phổ, Đan Trường - Nghi Xuân; nâng cấp các cảng Xuân Hải, Bến Thủy; xây dựng tuyến đường quy hoạch 72m nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ ven biển tạo điều kiện phát triển kết nối vùng và liên vùng.

Hiện nay, TP Vinh và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) được nối với nhau qua sông Lam bởi cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2. Sau khi thị xã Cửa Lò sáp nhập vào TP Vinh vào năm 2024, cầu Cửa Hội là cây cầu thứ 3 nối TP Vinh (tỉnh Nghệ An) với huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh). Như vậy, khi thực hiện, cầu Bến Thủy 3 sẽ trở thành cây cầu thứ 3 nối trung tâm tỉnh lỵ của Nghệ An với huyện phía Bắc Hà Tĩnh. Từ đó, tạo thêm động lực để liên kết khu vực Bắc Trung bộ, đặc biệt là vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, góp phần phát triển toàn vùng, đặc biệt là TP Vinh và huyện Nghi Xuân. Việc đi lại, giao thương của nhân dân hai tỉnh sẽ rút ngắn khoảng cách, từ đó tạo đà cho việc hai địa phương có cơ hội phát triển toàn diện về mọi lĩnh vực đời sống, xã hội.

Trước đó, vào năm 2011 Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 2082/QĐ-TTg về nội dung phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh bao gồm các huyện, thành phố, thị xã phía Nam của Nghệ An gồm TP Vinh, thị xã Cửa Lò, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương; các huyện, thị xã phía Bắc Hà Tĩnh gồm thị xã Hồng Lĩnh, các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn. Tổng diện tích tự nhiên của vùng khoảng 3.648km2. Đây là vùng kinh tế tổng hợp đóng vai trò động lực của khu vực Bắc Trung bộ với các ngành kinh tế chủ đạo phát triển của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, có vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng của vùng và quốc gia; là đầu mối giao thương hàng hóa và dịch vụ của vùng Bắc Trung Bộ, cửa ngõ kết nối với thị trường quốc tế trong khu vực...

