Cấp cứu người đàn ông có trái tim bên phải

BS Nguyễn Khắc Điệp, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E cho biết, nam bệnh nhân 63 tuổi, trú tại Hà Nội vào nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao kèm rét run, vàng mắt, vàng da và ấn đau nhiều vùng thượng vị, hạ sườn trái…

Từ 3 ngày trước, ông đã đau bụng vùng thượng vị lệch sang trái, sốt cao 39 độ kèm vàng da, vàng mắt tăng dần… Khi triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, gia đình đưa ông đi cấp cứu.

Các bác sĩ nhanh chóng xác định người đàn ông bị nhiễm trùng đường mật - tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ, trên nền đảo ngược phủ tạng hoàn toàn. Tuy nhiên, khi vào cấp cứu, các bác sĩ mới biết ông có trái tim bên phải và bị đảo ngược phủ tạng.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân có trái tim bên phải.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của ca bệnh, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa để xây dựng phương án tối ưu, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Các bác sĩ quyết định điều trị nội khoa tích cực trước để kiểm soát tình trạng viêm gan cấp và nhiễm trùng, sau đó tiến hành phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ. Do người bệnh bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn nên ê kíp buộc phải thực hiện các thao tác ngược lại so với phẫu thuật thông thường.

BS Nguyễn Khắc Điệp cho biết, đảo ngược phủ tạng là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, di truyền theo gene lặn trên nhiễm sắc thể thường, với tỉ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/5.000 đến 1/20.000 người tùy từng khu vực.

Ở những người mắc tình trạng này, các cơ quan nội tạng trong lồng ngực và ổ bụng được sắp xếp theo hình ảnh “phản chiếu qua gương” so với cấu trúc bình thường.

Đảo ngược phủ tạng không làm tăng nguy cơ mắc sỏi mật, song lại gây nhiều khó khăn trong quá trình chẩn đoán và điều trị, bởi các dấu hiệu lâm sàng và hình ảnh giải phẫu bị đảo ngược. Chính vì vậy, việc nắm vững đặc điểm bệnh lý và lựa chọn phương pháp xử trí phù hợp là yếu tố then chốt để đảm bảo ca điều trị thành công.

Tác giả: Trần Hằng

Nguồn tin: cand.com.vn