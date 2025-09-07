Bắt khẩn cấp người đàn ông liên quan 2 clip phản cảm

Liên quan thông tin "Công an đang xác minh 2 clip phản cảm liên quan 1 người đàn ông" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 7-9, Công an TP HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ phường Xuân Hoà) đề điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khoảng 13 giờ 20 ngày 4-9, anh N.C.T (32 tuổi, ngụ phường Tân Phú) điều khiển xe máy đến trước số nhà 35 - 37 Trần Nhật Duật, phường Tân Định thì bị một người đàn ông có biểu hiện say xỉn chặn đầu xe, chửi bới và nhiều lần dùng cùi chỏ đánh vào vùng đầu, mặt.

Nạn nhân phải bỏ chạy vào Trung tâm Y tế mới thoát được sự truy đuổi sau đó đến cơ quan Công an trình báo.

Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Định đã triển khai lực lượng, phối hợp với Công an TP HCM tổ chức truy xét đối tượng.

Đến 21 giờ 30 ngày 5-9, lực lượng Công an đã bắt giữ được Sơn, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Sơn quanh co chối tội; song qua đấu tranh, Sơn khai nhận đã uống rượu bia, trong quá trình điều khiển xe máy đã vô cớ chặn đường, đánh anh T.

Ngoài ra, sau khi bỏ đi, Sơn còn tiếp tục đuổi theo và cố tình va chạm nhiều lần vào một ô tô đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, rồi chửi bới, hăm dọa tài xế.

Hai hành vi của Sơn được người dân ghi lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Công an TP HCM cho biết hành vi côn đồ, manh động của Nguyễn Thanh Sơn đã gây mất an ninh trật tự, làm người dân lo lắng, bức xúc.

