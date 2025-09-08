Người đàn ông nhảy lầu từ tầng cao Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tử vong tại chỗ

Khoảng 10h, ngày 8/9, tại khu nhà bốn tầng của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã xảy ra vụ một người đàn ông nhảy lầu tử vong.

Dãy nhà bốn tầng nói trên vừa mới được bệnh viện cho dọn dẹp để bàn giao cho đơn vị thi công nâng cấp, sửa chữa. Người đàn ông nhảy lầu được xác định đi từ bên ngoài vào dãy nhà này và bất ngờ nhảy lầu.

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nơi xảy ra vụ việc

Theo ông Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, người đàn ông này bị tâm thần, từng uống thuốc tự tử rồi được bệnh viện cứu sống. Sáng nay ông ta lên chỗ cao nhất của dãy nhà, lấy khẩu trang màu đen bịt mắt lại và nhảy xuống, tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV