Cao Văn Bình có thể đe dọa vị trí của Trung Kiên?

Văn Bình có màn thể hiện xuất sắc giúp U22 Việt Nam giữ sạch lưới trước U22 Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

U22 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ tại đấu này khi vượt qua chủ nhà U22 Trung Quốc với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Phạm Minh Phúc ở phút 81. Bên cạnh bàn thắng quý như vàng của cầu thủ thuộc biên chế CAHN, những pha cứu thua của thủ môn Cao Văn Bình trở thành một trong những điểm sáng của U22 Việt Nam ở trận đấu này.

Cờ đến tay Cao Văn Bình

Trong một ngày hàng công U22 Việt Nam bỏ lỡ không ít cơ hội, sự chắc chắn và phản xạ xuất thần của Văn Bình giúp đội bóng của quyền HLV Đinh Hồng Vinh đứng vững trước sức ép lớn từ đội chủ nhà. Đầu tiên phải kể đến tình huống cứu thua ở phút thứ 17 của thủ thành đang khoác áo SLNA. Sau cú sút đầu tiên của cầu thủ Trung Quốc đưa bóng vọt xà, cú dứt điểm thứ hai ở cự ly gần và đi chìm về góc trái khung thành, nhưng Văn Bình phản xạ nhanh như điện, tung người cản phá xuất sắc.

Đến phút 28, anh tiếp tục ghi điểm khi băng ra dũng cảm, bắt bóng ngay trong chân Behram Abduweli trong pha đối mặt nguy hiểm. Những tình huống xử lý dứt khoát, ra vào hợp lý cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của thủ môn sinh năm 2005.

Màn trình diễn xuất sắc của Văn Bình khiến người hâm mộ nhớ tới chuyến làm khách của SLNA trước Ninh Bình ở vòng 10 V.League 2025/26. Trước hàng công của một đội bóng được đánh giá mạnh nhất giải đấu hiện tại, Văn Bình thi đấu ấn tượng. Anh liên tục khiến các ngôi sao như Hoàng Đức, Quang Nho, Đinh Thanh Bình hay Gustavo Henrique phải ôm đầu tiếc nuối. Khung thành của đội bóng xứ Nghệ được anh giữ vững suốt 85 phút, cho đến khi Gia Hưng dứt điểm hiểm hóc mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Thực tế, trước giải Panda Cup, vị trí thủ môn số một của U22 Việt Nam gần như mặc định thuộc về Trần Trung Kiên. Người gác đền của HAGL thi đấu nổi bật ở U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, việc Trung Kiên được triệu tập lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu với Lào ở Vòng loại Asian Cup 2027 mở ra cơ hội cho Văn Bình. Tất nhiên, anh tận dụng triệt để “thời cơ vàng” này. Màn trình diễn chắc chắn, tự tin và điềm tĩnh trước chủ nhà Trung Quốc là lời khẳng định mạnh mẽ rằng anh đủ năng lực để thách thức người đàn anh.

Cơn đau đầu dễ chịu của HLV Kim Sang-sik

Cả Văn Bình và Trung Kiên đều đang là thủ môn số một của CLB chủ quản tại V.League. Ở SLNA, Văn Bình thi đấu ổn định, nhiều lần cứu thua cho đội bóng xứ Nghệ.

Văn Bình (ở giữa) có thể khiến vị trí của Trung Kiên (số 1) bị đe dọa. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, Trung Kiên là chốt chặn đáng tin cậy của HAGL, được rèn giũa qua nhiều trận đấu khó khăn. Hai thủ môn trẻ cùng sinh sau năm 2003, cùng có chiều cao tốt và tư duy hiện đại. Một sự cạnh tranh lành mạnh hứa hẹn mang lại sự tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Nếu Trung Kiên phần nào khẳng định được mình ở các giải đấu khu vực thì Văn Bình đang cho thấy sự bứt phá đúng lúc. Cả hai đều hội tụ những phẩm chất của thế hệ thủ môn mới, phản xạ tốt, chơi chân khá, mạnh dạn băng ra và giao tiếp thường xuyên với hàng thủ. Sự xuất hiện của họ giúp HLV Kim Sang-sik yên tâm hơn trong hành trình hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Cuộc cạnh tranh giữa Văn Bình và Trung Kiên không chỉ làm tăng chiều sâu đội hình mà còn mang lại động lực phát triển cho cả hai. Trong tương lai, họ có thể trở thành những cái tên kế cận xứng đáng cho các đàn anh như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu hay Filip Nguyễn ở tuyển quốc gia.

Từ trận thắng trước chủ nhà Trung Quốc, người hâm mộ Việt Nam có thể kỳ vọng rằng khung gỗ U22 Việt Nam đang dần được “bảo đảm kép” bởi hai thủ môn tài năng, bản lĩnh và đầy triển vọng. Cuộc cạnh tranh này, dù âm thầm cũng chính là dấu hiệu tích cực cho hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá trẻ Việt Nam.

