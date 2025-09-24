Thủ môn tuyển Việt Nam cưới 'chị đẹp' tiếp viên hàng không

Trịnh Xuân Hoàng sinh năm 2000, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa và hiện khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa tại V.League 1. Sở hữu chiều cao 1,84 m, phản xạ nhanh cùng khả năng chỉ huy hàng thủ, anh đang dần khẳng định chỗ đứng khi trở thành lựa chọn bắt chính từ mùa giải 2023-2024. Xuân Hoàng từng là thủ môn của U23 Việt Nam và được HLV triệu tập bổ sung vào đội tuyển quốc gia.